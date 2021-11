On le sait, plusieurs modèles électriques sont en préparation du côté de Hyundai. La firme coréenne vient à ce sujet de donner un aperçu de l’un d’entre eux avec le concept Seven.

Cependant, elle n’a que partiellement dévoilé ce dernier, se contentant de nous partager des images montrant des détails du véhicule. Ce qui est cependant intéressant, c’est que ces derniers nous donnent une idée de l’orientation stylistique que prendra le département de design. Pour l’instant, on doit se satisfaire d’une parcelle de la section avant, ainsi que de la photo d’un siège qui ressemble plus à un fauteuil.

Le 17 novembre prochain, dans le cadre du Salon de l’auto de Los Angeles, le modèle sera officiellement dévoilé.

En attendant, on ne peut qu’analyser un peu ce que l’on voit sur les clichés partagés. Le premier concerne l’éclairage avant où l’on peut voir deux groupes de phares. L’un s’étend sur une section qui semble être le capot. L’autre se compose de trois bandes verticales qui reposent dans la partie inférieure. Hyundai identifie ces petits phares individuels comme des Parametric Pixels.

Photo : Hyundai Siège du prototype Seven de Hyundai

En septembre, un aperçu du modèle avait été donné, permettant du coup de voir une partie de l’intérieur. Ainsi, on sait que le véhicule présente aussi un toit profilé et une section arrière arrondie. À en juger par le format, il est également possible qu’il profite d’une troisième rangée.

Le concept Seven présente une nouvelle approche de conception intérieure. Selon Hyundai, ladite approche évoque une « expérience de salon huppé ». À bord, le fauteuil semble très moderne. La section inférieure semble présenter des boiseries alors que le reste de ce que l’on peut voir nous montre du tissu. Hyundai affirme également que des matériaux durables sont utilisés pour la construction du cocon afin que le véhicule soit le plus respectueux possible de l’environnement.

Photo : Hyundai Prototype Seven de Hyundai, intérieur

La compagnie y est aussi allée d’une affirmation intéressante, soit que ce nouveau modèle fera un jour partie de la gamme Ioniq. Il est fort possible que l’on soit en présence de l’éventuel Ioniq 7 qui va venir s’ajouter au nouveau Ioniq 5, ainsi qu’à la future Ioniq 6.

Les rumeurs suggèrent que l’Ioniq 7 va reposer sur une version allongée de la plateforme E-GMP (Electric-Global Modular Platform). La batterie pourrait voir sa capacité atteindre 100 kWh et offrir une autonomie d’environ 485 kilomètres. Deux moteurs électriques offriraient une puissance de quelque 310 chevaux.

Quant au moment de l’arrivée de ce produit sur le marché, la rumeur parle de 2024. Mettons ici l’accent sur le mot « rumeur », car au-delà de la présentation des images par Hyundai, le mystère plane en ce qui concerne le temps précis où tous les produits électriques feront leurs débuts.