Un litre d’essence à 2,87 $ à Londres

Le prix du litre de carburant est LE sujet de discussion par les temps qui courent et on n’a pas besoin de vous dire pourquoi. Chaque semaine, on dirait qu’on établit un nouveau record.

Comment se consoler, alors ? En se comparant avec ceux qui l’ont encore plus difficile que nous, comme l’Angleterre où les prix viennent d’atteindre un seuil peu envieux. Le site Autoblog nous informe que la situation devient inquiétante là-bas.

Les chiffres de la société de données Experian Catalist nous montrent que le prix moyen d’un litre d’essence au Royaume-Uni a atteint le niveau record de 182,3 pence hier, soit l’équivalent de 2,87 $ le litre en devises canadiennes. Faire un plein de 50 litres équivaut donc à une dépense de 143,50 $.

Pour l’essence super, ça veut donc dire un litre autour de 3,05 $, 3,10 $.

Tout simplement incroyable.

L’association automobile de l’endroit a déclaré que les hausses de prix ont été un « choc énorme » pour les conducteurs et a exhorté le gouvernement à intervenir. L’histoire est la même partout.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a généré beaucoup d’inquiétudes quant à l’approvisionnement en pétrole et en gaz et a aggravé la flambée des prix de l’énergie. Le tout s’est répercuté sur les consommateurs. Les prix élevés ont frappé les citoyens européens et nord-américains, incitant plusieurs gouvernements à adopter des mesures pour tenter d’aider les gens à traverser la crise.

De nombreux automobilistes affirment que la baisse des taxes n’a réduit que de façon marginale le coût d’un plein de carburant. De toute manière, même si l’on coupe quelques taxes, le prix continue d’augmenter, ce qui fait que le consommateur n’a qu’une seule sensation ; qu’il paye toujours plus.

Et bien sûr, il y a toutes les hausses de prix d’autres produits qui découlent de la flambée des prix du pétrole. Bref, on ne s’en sort pas.

Où est-ce que tout cela va s’arrêter ? Malheureusement, notre boule de cristal ne nous permet pas de le savoir, mais la situation est assurément inquiétante.

Et à travers tout ça, on peut au moins se consoler d’une autre manière, soit en se disant qu’au moins, les bombes ne tombent pas sur nos stations-service et nos habitations.