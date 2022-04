Ça y est, un des moments les plus attendus de l’année par les constructeurs est arrivé ; la liste des gagnants du Canadian Black Book (CBB) en ce qui a trait à la valeur résiduelle des véhicules que l’on retrouve sur le marché.

Dans le passé, nous avons été habitués au prix de la meilleure valeur de retenue d’un véhicule au terme d’une période de quatre ans. Ce nouveau prix concernant la valeur résiduelle en est à une première. En bref, la valeur de retenue est celle que les véhicules ont conservée au fil du temps alors que la nouvelle mention de la valeur résiduelle touche la valeur prévue dans le futur.

Voici les modèles et les marques qui ont été récompensés.

Photo : D.Boshouwers Lexus IS

Les voitures

Les voitures sont moins nombreuses qu’elles l’ont déjà été sur le marché, mais les différentes catégories qui en proposent nous suggèrent des modèles intéressants. Parmi ceux qui conservent le plus leur valeur au fil du temps, on retrouve un fil conducteur ; l’appartenance au groupe Toyota.

Ainsi, la Toyota Camry, la Lexus IS, ainsi que la Lexus 500 LS ont été reconnues comme les plus grandes en matière de valeur résiduelle. Elles se sont respectivement imposées dans les catégories des véhicules génériques, des modèles appartenant aux segments de luxe, ainsi qu’à ceux qui visent l’image de prestige.

Photo : Toyota Toyota Tacoma

Les camionnettes

Le segment des camionnettes compte peu de joueurs, mais plusieurs de ces derniers figurent parmi les modèles les plus vendus sur le marché. CBB a reconnu deux types de pickup, soit ceux de taille intermédiaire, de même que ceux de format pleine grandeur. Dans le premier groupe, c’est le Toyota Tacoma qui a devancé ses rivaux alors que le Ram 2500 a fait de même parmi les siens.

Les fourgons

L’univers du fourgon commercial n’a pas été laissé de côté par le CBB qui reconnaît le Ford Transit et le Chevrolet Express comme produits offrant la meilleure valeur résiduelle dans les créneaux des modèles compacts et pleine grandeur.

Photo : V.Aubé Chevrolet Corvette

Les voitures sportives

Avec les camionnettes, les voitures sportives figurent parmi les types de modèles qui conservent la meilleure valeur résiduelle sur le marché. Dans les deux catégories analysées, celles des modèles grand public et des produits de luxe, deux bolides ont été reconnus ; la Toyota GR Supra, ainsi que la Chevrolet Corvette, respectivement.

Les VUS

Du côté des véhicules utilitaires, trois prix ont été décernés. Le premier, qui touche les catégories des modèles sous-compacts et compacts, a vu le GMC Terrain montrer le meilleur bilan, une surprise. En ce qui a trait aux produits de format intermédiaire et pleine grandeur, on retrouve le Ford Bronco pour les modèles de grandes marques, ainsi que le Cadillac Escalade dans la catégorie de luxe.

Photo : D.Boshouwers Hyundai Ioniq 5

Voitures et VUS électriques de moins de 45 000 $

Pour les voitures et les VUS de moins de 45 000 $, soit admissibles à tous les rabais gouvernementaux possibles, on retrouve le Kia Soul EV (qui est considéré comme une voiture [!]), ainsi que le Hyundai Ioniq 5.

Voitures et VUS électriques de plus de 45 000 $

Viennent ensuite les autres modèles qui ne sont pas admissibles aux deux rabais gouvernementaux. Pour la voiture, la gagnante est la Polestar 2. Pour le VUS, c’est le Volvo XC40 qui retient le plus sa valeur.

En somme, on retrouve des joueurs connus sur cette liste, mais aussi de belles surprises. C’est aussi la preuve que les choses évoluent constamment. D’ailleurs, CBB a aussi attribué des prix aux marques.

Pour une gamme de voitures, c’est sans surprises Toyota qui s’impose. Idem pour Lexus du côté des produits de luxe. Dans la catégorie des VUS et des camionnettes, c’est le Cadillac Escalade qui domine.

Enfin, dans la catégorie des produits électrifiés, c’est Kia qui suggère les modèles qui perdent le moins de valeur. Quant à la marque la plus améliorée, c’est Cadillac, selon CBB.