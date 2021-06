La prochaine génération du Volvo XC60 sera tout électrique

Volvo, on le sait, vise à passer rapidement au tout électrique. Pour atteindre son objectif, la firme lie sa destinée à celle d’un nouveau partenaire, Northvolt, un fabricant suédois de batteries.

Ce dernier va aider le constructeur à développer et à assembler des batteries plus durables qui seront utilisées par la prochaine génération de véhicules Volvo et Polestar. Parmi les modèles attendus, on retrouve le nouveau XC60 qui rejoindra le Volvo XC40 Recharge comme l’un des premiers modèles de série entièrement électriques de la marque.

Le plan ambitieux de Volvo prévoit qu’au moins la moitié de sa production sera constituée de véhicules entièrement électriques d’ici le milieu de la décennie. D’ici 2030, la compagnie veut vendre uniquement des véhicules qui ne fonctionnent qu’à l’électricité. Le XC60 de prochaine génération deviendra un joueur important de cette stratégie. Il sera également le premier modèle à être équipé de batteries produites par la nouvelle coentreprise avec Northvolt.

Photo : Volvo La Volvo XC40 Recharge

On ne sait pas grand-chose d’autre pour l’instant, mais CarAdvice rapporte que le nouveau VUS est attendu vers 2024. Il semble que le nouveau modèle ne sera pas proposé avec un moteur à combustion, mais il est trop tôt pour le confirmer, étant donné que nous ne le verrons pas dans les salles d’exposition avant trois ans. Tout porte à croire que ce sera le cas, cependant.

En ce qui concerne la coentreprise avec Northvolt, Volvo affirme que la première étape de ce nouveau partenariat sera la construction d’un nouveau centre de recherche et de développement, en Suède, qui commencera à fonctionner en 2022. Si tout se passe comme prévu, les deux entreprises créeront une nouvelle usine de batteries en Europe, dont la capacité potentielle pourra atteindre 50 gigawattheures par an. La production d’énergie 100 % propre dans cette nouvelle usine devrait commencer en 2026, créant environ 3000 nouveaux emplois.

« En travaillant avec Northvolt, nous nous assurons un approvisionnement en cellules de batteries de haute qualité et plus durables pour nos véhicules purement électriques », a expliqué Hakan Samuelsson, le grand patron de Volvo. « Travailler en étroite collaboration avec Northvolt nous permettra également de renforcer nos capacités de développement en interne. »

La semaine prochaine, le 30 juin, Volvo dévoilera une feuille de route technologique et de production qui devrait éclairer davantage les projets de la marque pour les prochaines années. Nous vous reviendrons avec plus d’informations là-dessus.