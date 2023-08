• Le Volvo EX30 2025 est présenté pour le Canada.

Montréal, Québec — Volvo continue son virage vers l’électrification. Lors d’une présentation privée ayant eu lieu à Montréal, le manufacturier suédois a dévoilé en avant-première canadienne son nouveau Volvo EX30. Le petit VUS tout électrique incarne, selon son créateur, les principes du design scandinave, la responsabilité environnementale et la réputation légendaire de Volvo en matière de sécurité.

Un prix compétitif

Le Volvo EX30 2025 s’affiche à un prix de départ de 53 700 $, ce qui en fait une option attrayante pour ceux et celles qui cherchent à entrer dans le monde de la mobilité électrique. Surtout, ce prix rend le modèle admissible aux rabais des gouvernements, à la fois du fédéral et des provinces. En fait, le prix est comparable à celui des traditionnels VUS de luxe sous-compact à moteur à combustion.

En tant que premier VUS sous-compact tout électrique de Volvo, le EX30 élargit à quatre modèles la gamme croissante de véhicules électriques de la marque. Alors que la demande pour des options de mobilité plus respectueuses de l’environnement est en croissance, le fabricant se considère en bonne position pour devenir un meneur à ce chapitre.

Volvo EX30 2025, profil Photo : D.Boshouwers

Présenté pour la première fois à Milan plus tôt cette année, le Volvo EX30 est conçu pour minimiser son empreinte carbone, reflétant ainsi l’engagement de Volvo envers la durabilité.

Son design équilibré, avec des roues de taille généreuse et des porte-à-faux égaux à l’avant et à l’arrière, reflète l’esthétique scandinave. Le faciès avant arbore un bouclier de sécurité moderne, et les phares qui reprennent la forme du marteau de Thor, une signature Volvo, passe au numérique pour l’ère électrique.

Les groupes motopropulseurs du Volvo EX30 2025

Bien qu’il soit compact, le Volvo EX30 offre deux types de groupes motopropulseurs. Pour ceux qui cherchent une grande autonomie, la version à moteur unique (système à propulsion) à autonomie prolongée offre environ 442 km (estimé) entre les recharges. Ce système produit 268 chevaux et 253 lb-pi de couple.

Si vous êtes plus intéressé par les performances, la version à deux moteurs offre une puissance de 422 chevaux et 400 lb-pi de couple, ce qui est énorme pour un si petit véhicule. Cette variante propose jusqu’à 426 km d’autonomie (estimé) et peut boucler, nous dit Volvo, le 0 à 100 km/h en 3,6 secondes.

Avec les deux configurations, la batterie a une capacité de 69 kWh (64 kWh utilisables). Selon Volvo, on parle d’un peu moins de 30 minutes pour faire passer la capacité de 10 % à 80 % sur un chargeur rapide DC.

Volvo EX30 2025, intérieur Photo : D.Boshouwers

En matière de sécurité, qui est l’une des grandes fiertés de Volvo, l’EX30 ne fait pas exception. Doté de fonctionnalités avancées, il intègre entre autres une technologie singulière qui vise à protéger les cyclistes en avertissant les conducteurs avant d’ouvrir leur porte.

On note l’absence de l’affichage de données devant le conducteur. Ce dernier devra se tourner vers la section de haut du grand écran vertical au centre du tableau de bord pour voir la vitesse à laquelle il circule. Volvo a voulu créer un espace très aéré et dépourvu de cadrans, de boutons et d’autres encombrements. C’est chose faite, mais l’ergonomie est unique et les acheteurs auront à vivre une période d’adaptation.

L’intérieur du EX30 offre un mélange de confort, de praticité et le design scandinave élégant propre à Volvo. En même temps, on a affaire à un véhicule qui fait huit pouces de moins en longueur que le XC40, et la différence se ressent à bord, particulièrement à la deuxième rangée. Il n’y a pas de problème au niveau de l’espace pour la tête, mais les plus grands risquent de trouver l’espace pour les jambes un peu serré.

Volvo EX30 2025, volant, tableau de bord Photo : D.Boshouwers

À noter, l’énorme toit panoramique qui fait l’entièreté de la toiture ou presque, et qui compense l’étroitesse de l’espace en ajoutant beaucoup de lumière et une sensation d’ouverture vers le haut.

Il fallait s’y attendre, l’ouverture du hayon révèle un coffre qui n’offre pas une tonne d’espace. On parle de 315 litres en fait. Le volume augmente à 904 litres avec les sièges abaissés à la deuxième rangée.

Les détails complets sur les différentes versions et équipements du Volvo EX30 2025, ainsi que la gamme complète des prix, seront annoncés ultérieurement cet automne, lorsque les consommateurs pourront également réserver leur VUS en ligne. Le modèle est attendu chez les concessionnaires à l’été 2024.

Volvo EX30 2025, avant Photo : D.Boshouwers

Volvo EX30 2025, trois quarts avant Photo : D.Boshouwers

Volvo EX30 2025, calandre Photo : D.Boshouwers