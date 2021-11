Production lancée pour l’Aston Martin Valkyrie

Les créations de la firme Aston Martin sont reconnues pour leur unicité, mais ils respectent quand même certaines normes auxquelles nous sommes habitués. Ce n’est cependant pas le cas de la dernière œuvre de la marque, la supervoiture Valkyrie dont la production vient d’être lancée.

En fait, cette voiture est l’aboutissement d’un projet conjoint d’Aston Martin avec l’écurie Red Bull Racing. Le modèle est inspiré de la Formule 1. Présenté il y a cinq ans, il avait à ce moment été baptisé AM-RB 001 avant de se voir renommé Valkyrie.

Le projet a été long et ardu et les obstacles qui se sont dressés devant les concepteurs ont été nombreux. Des rumeurs selon lesquelles le constructeur a eu du mal à développer la voiture ont fait surface dès août 2020. Certains rapports indiquaient que la Valkyrie était à la fois peu fiable et difficile à conduire.

Il faut dire que la Valkyrie n’a rien d’une supervoiture « traditionnelle ». Elle est équipée d’un moteur V12 de 6,5-litres construit par Cosworth. Il travaille de concert avec un système hybride Rimac KERS, le tout pour une puissance de 1140 chevaux.

Les problèmes seraient toutefois une affaire du passé. Hier, l’ambiance était à la réjouissance, car la première unité destinée à un client a été produite. L’entreprise a expliqué que les livraisons devraient commencer dans les semaines à venir.

« C’est un moment d’immense fierté pour nous de terminer notre toute première super voiture », a déclaré le chef de la direction d’Aston Martin, Tobias Moers. « Le programme Aston Martin Valkyrie a mis à rude épreuve tous ceux qui y ont travaillé, mais l’engagement envers le rêve a produit une voiture vraiment incroyable, une voiture de F1 pour la route. »

Aston ne va construire que 150 exemplaires de la Valkyrie. La naissance de chaque unité nécessite plus de 2000 heures de travail d’une équipe de « techniciens hautement qualifiés » qui construisent la voiture à la main. Une équipe dédiée gère également le véhicule depuis sa construction jusqu’à sa livraison. Les clients peuvent prendre possession de leur Valkyrie dans une zone de production spécialement aménagée à cet effet. Toutefois, cela se produit après les tests réalisés par la compagnie dans ses installations de haute performance.

L’Aston Martin Valkyrie est une voiture brutale dotée d’un style unique et d’une technologie complètement folle. Les délais ont été longs, mais la bête est maintenant prête à prendre la route (et ce n’est que le début). La variante AMR Pro (25 exemplaires), réservée à la piste, va se pointer aux côtés d’une nouvelle Valkyrie Spider (85 unités) que la firme a présentée plus tôt cette année et qui rejoindra le coupé.

Bref, on est déjà en présence d’une voiture de collection et son prix (autour de 4,2 millions) ne fera que grimper.