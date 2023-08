Acura NSX : aperçu de la future version électrique

Lors de la semaine d’activités automobiles de Monterey, qui s’est déroulée en Californie la semaine dernière, Acura en a profité pour donner un aperçu de la prochaine génération de la sportive NSX avec le concept Acura Electric Vision Design Study. La compagnie dévoilait en fait son premier VUS électrique pour l’occasion, le ZDX, et elle en a profité pour titiller son auditoire en montrant l’image du devant de ce qu’on devine être la prochaine NSX.

Le concept Acura Electric Vision Design Study, de profil Photo : Acura

On sait que cette dernière est en préparation et depuis l’annonce du départ du modèle de deuxième génération, qui était hybride, on sait que la prochaine variante sera tout électrique. Le dévoilement partiel de ce concept vient en quelque sorte confirmer la chose.

Acura ne semble pas prête à tout dévoiler, cependant. La compagnie se contente de dire que l’étude est « l’expression d’un modèle haute performance entièrement électrique. » Les lignes nous font voir un modèle très bas et très large, doté de passages d’ailes qui arrivent à la hauteur de la ceinture de caisse. Ça ne laisse pas beaucoup d’indications sur l’emplacement éventuel des batteries, mais nous aurons l’occasion de le découvrir en temps et lieu.

L'Acura Electric Vision Design Study Photo : Acura

Ce qui sera intéressant à vérifier, c’est l’offre d’Acura vis-à-vis celles d’autres rivaux qui vont proposer de super bolides électriques. Est-ce qu’à l’instar du modèle de première génération, Acura pourra offrir un véhicule aussi performant que ceux de marques comme Ferrari ou Lamborghini, mais pour une fraction du prix ? Voilà qui pourrait avoir une incidence majeure sur le succès éventuel d’une troisième génération. La deuxième on ne se le cachera pas, a été un échec commercial.