La production de la Corvette 2020 réduite de 20 % ?

La grève des travailleurs qui a touché GM à la fin de 2019 continue d’avoir des répercussions. L’une d’elles a directement affecté la production de la Chevrolet Corvette qui a été retardée jusqu’au 3 février prochain. Maintenant, la division est aux prises avec un autre problème, soit de s’assurer de produire tous les véhicules prévus avant le début de la production des modèles 2021 qui est à l’horaire pour le 1er septembre prochain.

Or, les calculs ne semblent pas fonctionner.

Il serait impossible de tout produire à temps pour le 1er septembre. Mike Davenport, représentant aux ventes chez Bachman Chevrolet, une concession de Louisville, au Kentucky, a appris que la compagnie était pour réduire le nombre de véhicules alloués par concession afin d’ajuster le tir.

« J’ai appris il y a trois semaines que nous étions pour perdre environ 15 % des véhicules qui nous étaient promis », a confié ce dernier dans un forum consacré à la Chevrolet Corvette. Après avoir effectué quelques recherches, c’est là qu’il a découvert que la production allait être réduite d’environ 20 % en raison des journées de production perdues à cause du conflit avec les travailleurs.

Mike Davenport précise toutefois que ce ne sont pas tous ceux qui ont réservé un modèle qui seront touchés. Selon lui, les concessionnaires peuvent toujours hériter de modèles supplémentaires et en ce qui concerne les plus gros dépositaires, il n’y aurait rien à craindre, surtout si ces derniers ont leur commande bien en main. Les concessionnaires qui pourraient ne pas recevoir tous les modèles espérés sont ceux qui ont exigé un prix plus élevé pour le modèle ou ceux qui souhaitent accumuler des stocks. Chevrolet va accorder la priorité aux particuliers qui ont déjà passé une commande.

Et si certaines personnes qui ont réservé un exemplaire ne le reçoivent pas à temps, ils auront droit à un modèle 2021. Ils n’auront pas à payer plus cher non plus, même s’il est prévu que le modèle de la prochaine année va voir son prix grimper. La hausse serait retardée jusqu’à ce que toutes les commandes de modèles 2020 aient été honorées.

Si vous avez déjà réservé votre exemplaire, nous vous invitons à surveiller la situation de près. Nous vérifions avec Chevrolet Canada afin de savoir si la problématique décrite touche aussi les consommateurs canadiens. Nous mettrons à jour cette nouvelle aussitôt qu’on nous aura informés sur la chose.