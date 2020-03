Même si cela peut sembler difficile à croire, il y aura un après-coronavirus. Et en prévision de ce moment, qu’on souhaite le plus rapidement possible, la vie doit reprendre son cours tranquillement. En Chine, on est témoin d’un de ces exemples alors que la production de la Polestar 2 a été lancée.

Même que les premiers exemplaires de la berline sport électrique 2 ont été livrés lundi.

C’est dans cette usine que les marques Volvo et Lynk & Co. de Geely assemblent leurs voitures compactes respectives sur la base de la plateforme CMA (Compact Modular Architecture), une architecture qui sert également la Polestar 2.

Polestar possède sa propre usine à Chengdu, en Chine, bien que le site soit actuellement utilisé exclusivement pour la production du coupé hybride rechargeable Polestar 1.

Les livraisons de la Polestar 2 doivent commencer en Europe cet été, suivies par d’autres marchés, dont l’Amérique du Nord. Nous devrions voir les premiers exemplaires réservés à notre marché se pointer en 2021, à condition qu’on assiste à un retour à la normale plus tôt que tard.

À noter que les premiers modèles livrés appartiennent à une édition de lancement (Launch Edition) plus onéreuse et équipée d’une flopée d’équipement de série. Des variantes moins dispendieuses sont attendues ultérieurement.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

La Polestar 2 souhaite concurrencer la Model 3 de Tesla. Le niveau de performance et l’autonomie sont comparables à celles des versions à traction intégrale et à longue portée du fabricant californien.

La seule configuration mécanique de la Polestar 2 comprend des moteurs électriques avant et arrière qui produisent une puissance combinée de 408 chevaux et un couple de 487 livres-pieds. C’est suffisant pour une accélération en quelque 5 secondes au 0-100 km/h. Un ensemble de performance offrant plus de puissance est livrable, lui qui comprend des amortisseurs Ohlins, des freins Brembo et des roues forgées de 20 pouces.

L’alimentation est assurée par une batterie de 78 kWh dont l’autonomie est estimée à 443 kilomètres, mais ces données sont celles obtenues avec le cycle d’essai européen, plus généreux. Les données relatives à l’Amérique du Nord nous seront communiquées à une date ultérieure (plus près du lancement).

Avec les modèles Polestar 1 et Polestar 2 maintenant en production, on attend désormais l’arrivée du VUS Polestar 3 vers 2022. Le constructeur automobile a également fait allusion à la venue éventuelle d’une grosse berline sportive avec la révélation du concept Precept lors des dernières semaines.