Chevrolet Silverado EV : déjà 110 000 réservations

La nouvelle qui suit n’est pas inédite ni révolutionnaire, mais elle est de très bon augure pour la suite des choses chez Chevrolet ; la version électrique de la camionnette Silverado, présentée au début de janvier, a déjà été réservée par 110 000 consommateurs, comme nous le rapporte le site Autoweek.

On n’en est pas encore aux quelque 200 000 commandes (et plus) pour le Ford F-150 Lightning, mais c’est dans la nature des choses, le modèle de Ford étant un peu plus populaire sur le marché.

L’intérêt vient de différents milieux. Il y a bien sûr le grand public, mais 240 gestionnaires de parcs ont également réservé des exemplaires auprès du constructeur.

Les livraisons des premiers modèles sont attendues pour le printemps de 2023. Rappelons que le Silverado électrique sera un produit 2024. À plus long terme, a compagnie vise à produire et livrer quelque 600 000 camionnettes électriques d’ici la fin de 2025.

La camionnette va profiter de la plateforme Ultium qui va servir quantité de créations électriques au sein de la grande famille de General Motors (GM), dont le GMC Hummer EV et le Cadillac Lyriq. Le Silverado EV devrait se pointer avec une autonomie maximale de plus de 600 kilomètres. La version de haute performance RST va quant à elle proposer une cavalerie de 664 chevaux et 780 livres-pieds de couple, ce qui sera suffisant pour effacer le 0-100 km/h en moins de 5 secondes.

Pour ce qui est du remorquage et de la capacité de charge, on fait état de 10 000 et 1300 livres, dans l’ordre. La compétence pourrait même être poussée à 20 000 livres pour le tractage dans le cas d’un modèle de parc destiné aux gros travaux.

Au départ, trois déclinaisons seront proposées (WT, Trail Boss, RST First Edition), mais il faut s’attendre à ce que ça se bonifie assez rapidement. Le prix de base pour la version destinée au travail (WT) sera d’environ 55 000 $ alors que la note va osciller autour de 120 000 $ pour la variante axée sur la performance et baptisée RST First Edition.

Le Chevrolet Silverado électrique sera devancé sur le marché par le Ford F-150 Lightning qui doit se pointer au printemps. Le Rivian R1T est déjà sur la route alors que du côté de Tesla, malgré plus de 500 000 réservations, il n’y a toujours pas de dates précises pour l’apparition du Cybertruck de production.