Lorsque vous confiez votre véhicule à notre équipe pour des réparations ou un entretien régulier, vous pouvez être assuré que vous traitez avec des professionnels qui priorisent votre sécurité et votre satisfaction. Chez Service Auto Speedy, la transparence est notre raison d’être.

En témoignage de notre gratitude pour votre confiance, nous cherchons constamment des moyens de vous en offrir plus pour votre argent. Nous avons constamment des promotions en vigueur ainsi que des offres alléchantes vous permettant d’économiser lorsque vous visitez nos centres de service.

Nos promotions évoluent constamment, alors assurez-vous de visiter régulièrement notre site pour rester informé des dernières offres disponibles lorsque vous prévoyez de nous rendre visite.

Offres Diversifiées

Ce qui distingue les promotions Service Auto Speedy, c'est leur diversité. Vous pourriez trouver des réductions sur les travaux de freins ou des offres spéciales sur les remplacements de systèmes d'échappement.

Si vous avez au préalable fait évaluer votre véhicule chez nous afin d’établir une routine d’entretien, vous pourriez alors planifier vos visites en fonction des promotions offertes, afin de maximiser vos économies.

Réparation échappement | Photo : Speedy

Voici quelques exemples de nos offres diversifiées :

- Spécial changement d'huile : Profitez d'une évaluation gratuite de la batterie avec chaque changement d'huile dans un atelier Service Auto Speedy. Si la batterie montre des signes de faiblesse, vous aurez l'occasion de la remplacer avant que cela ne devienne un problème, évitant ainsi des soucis inattendus.

- Vérifications de l'échappement et des freins : À chaque service effectué, nous offrons une vérification gratuite des systèmes d'échappement et de freinage de votre véhicule. Nous comprenons l'importance cruciale des freins en bon état pour votre sécurité et nous veillons à ce que votre véhicule quitte notre atelier en parfait état.

- Offres spéciales sur les freins : Si des réparations sont nécessaires, nous proposons souvent des offres spéciales sur le remplacement des plaquettes et des garnitures de frein, avec des prix aussi bas que 50 $ (25 $ par essieu).

- Réductions attractives : De plus, profitez de réductions substantielles lorsque vous achetez chez Service Auto Speedy. Pour des montants allant jusqu'à 300 $, vous pouvez économiser jusqu'à 10 %, soit 10 $ pour chaque tranche de 100 $.

Comme le dit notre slogan : « Chez Speedy, on pense client. » Nous nous engageons à vous offrir des promotions intéressantes qui illustrent notre dévouement à votre tranquillité d'esprit.

Votre véhicule a-t-il besoin de réparations ou d'entretien, ou souhaitez-vous simplement vérifier son état ? Venez découvrir la différence Service Auto Speedy.