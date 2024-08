Lorsque vous possédez un véhicule au-delà de sa période de garantie, il devient essentiel de prévoir un budget pour l’entretien. Même si votre véhicule est sous garantie du fabricant, il est nécessaire d’anticiper certaines réparations, comme l’entretien du système de freinage.

Être proactif est fondamental. Un entretien régulier vous aide à identifier les problèmes potentiels, empêchant ainsi qu’ils ne se transforment en problèmes majeurs. S’attaquer aux petits problèmes grâce à un entretien de routine est beaucoup plus rentable que d’attendre des réparations importantes dues à la négligence.

Alors comment en arriver à planifier tout cela ? Vous devez tout simplement nous confier l’entretien de votre véhicule, en commençant par les services d’inspection que nous proposons.



Changement d'huile | Photo : Speedy

Vaut mieux prévenir que guérir

Lorsque vous venez pour une inspection, nous mettons en évidence toutes les réparations nécessaires et n’intervenons qu’avec votre consentement. La transparence est au cœur de notre démarche.

L’inspection déterminera si des éléments spécifiques sont en bon état et fonctionnels ou s’il est temps de les réparer ou de les entretenir. Nous nous référons également au calendrier d’entretien recommandé par le fabricant de votre véhicule pour guider nos décisions, garantissant ainsi que vous repartiez avec un bilan de santé complet de votre véhicule.

L’une des premières vérifications inclut le niveau et la qualité de l’huile. Les vidanges d’huile régulières permettent de garder le moteur en bon état plus longtemps, et une huile de haute qualité améliore les performances. Nous vérifions également les autres niveaux de fluides, comme ceux des freins, de la transmission et du refroidissement.

Ensuite, nous évaluons la qualité de vos filtres à air et à carburant. Les deux sont essentiels pour une performance efficace du moteur, un filtre à air propre contribuant à une meilleure économie de carburant.

Vos pneus sont également inspectés. Des pneus usés posent un risque pour la sécurité en réduisant la stabilité du véhicule, et des pneus mal gonflés peuvent entraîner une augmentation de la consommation de carburant. Une rotation régulière des pneus assure une usure uniforme de la bande de roulement, et nous pouvons vous aider.

Sur un plan plus mécanique, nous vérifierons votre batterie pour nous assurer qu’elle maintient la bonne tension, car une batterie faible est susceptible de tomber en panne au pire moment.



Nous inspectons également les courroies de transmission, les conduits, les tendeurs et les poulies pour identifier les points faibles.

Enfin, nos techniciens examineront minutieusement le système de freinage, les composants de la direction et de la suspension de votre véhicule. Chacune de ces pièces est cruciale pour votre sécurité, car une défaillance pourrait entraîner un accident.

Comme vous pouvez le constater, garder une trace de ces éléments est nécessaire pour maintenir votre véhicule en parfait état. Cela peut sembler beaucoup, mais un entretien régulier vous permet d’économiser de l’argent à long terme.

Pour vous soutenir, nous proposons une variété de forfaits de réparation et d’entretien. Contactez-nous pour obtenir tous les détails et pour planifier votre inspection mécanique.