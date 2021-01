New York 2019 : Genesis dévoile le prototype Mint

Lors d’un événement précédant l'ouverture officielle du Salon de l'auto de New York 2019, Genesis a procédé au dévoilement du prototype Mint.

Selon Genesis il s’agit d’un nouveau genre de véhicule urbain de luxe entièrement électrique.

« En tant que marque, Genesis favorise des valeurs de design progressistes, et à cet égard, la voiture concept Mint renforce cet engagement dans une perspective tout à fait nouvelle. La Mint est destinée à la ville, et nous sommes fiers de lancer cette évolution dans la ville automobile par excellence, New York. » - Manfred Fitzgerald, vice-président exécutif et directeur mondial, Genesis

La Genesis Mint est donc conçue pour répondre aux besoins des citadins qui ont besoin d’un moyen de transport quotidien pratique, mais également raffiné. Sa petite taille la rend très manœuvrable et Genesis a insisté pour qu’elle soit agile afin qu’elle puisse proposer une expérience de conduite dynamique.

« Les dimensions physiques du prototype Mint ne contredit pas son positionnement d'un produit de luxe, visant à reproduire et à adapter la voiture urbaine du passé à notre époque. » - Luc Donckerwolke, vice-président exécutif et chef du design de Hyundai

Le prototype Mint est le fruit d’un travail collectif impliquant les équipes des studios de design de Genesis aux États-Unis et en Corée du Sud, sous la tutelle du Centre mondial de design avancé Genesis situé en Allemagne.

À l'intérieur comme à l'extérieur, le concept Mint se veut une évolution de la signature de design distinctive de la marque. La voiture coupée à deux places propose des dimensions qui permettent aux conducteurs de naviguer facilement à l’intérieur d’un environnement urbain. De plus, elles facilitent les opérations de stationnement.

Le prototype Mint porte un vert mat et met en valeur l'approche de design présentant des extrémités aux porte-à-faux avant et arrière extrêmement courts. Les quadruples phares à l'avant et à l'arrière se prolongent dans les coins, alors que les éléments d'éclairage supérieurs se rejoignent pour créer une bande lumineuse autour du véhicule.

La grille de calandre est quand même typique des produits de la marque, tout comme les lignes paraboliques qui incluent une ligne intégrée dans la partie arrière. Le tout confère au modèle un caractère sportif, dans la lignée du concept « élégance athlétique » de Genesis.

Au lieu d’une configuration traditionnelle avec hayon arrière, la Genesis Mint offre un espace étagé conçu pour l’usage occasionnel et des panneaux à ouverture en ciseaux permettant l’accès à l’espace arrière.

La console centrale, sur laquelle on retrouve un bouton de contrôle central, peut être rabattue afin de transformer l'espace central de la banquette en un siège supplémentaire. L'accès et la sortie du véhicule sont facilités grâce à un pivotement automatique du tableau de bord et de la banquette.

Le volant est quant à lui rectangulaire et entouré de six écrans d'information affichant individuellement les fonctions importantes du véhicule. Un septième écran situé sur le volant affiche les principales fonctions du véhicule tout en permettant au conducteur de conserver les yeux sur la route.

Le prototype Mint est équipé d’un groupe propulseur électrique avec un bloc de batterie à haute densité. Selon Genesis, ce système fournit une autonomie de 320 km par charge et une fonction de recharge rapide de 350 kW.