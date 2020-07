Auto123 met à l’essai la Nissan LEAF Plus 2020.

La Nissan LEAF a été une des premières voitures électriques à connaître un certain succès. Cela fait maintenant dix ans qu’elle est commercialisée et Nissan totalise près d’un demi-million de ventes du modèle à travers la planète. Du lot, 679 ont été enregistrées au Canada lors des trois premiers mois de l’année 2020.

Certes la Nissan LEAF n’est plus le seul véhicule compact électrique qui se vend au Canada. Elle se bat maintenant contre la Tesla Model 3, la Chevrolet Bolt, la Kia Niro EV et la Hyundai Kona EV, entre autres. Tous ces modèles électriques se différencient par leur prix (quoique légèrement) et leur forme.

Franchement, une fois qu’on a goûté au plaisir de la voiture électrique, on trouve un attrait à chaque modèle. Certains vont vouloir une Tesla pour ses technologies, mais aussi parce que ce constructeur est à la mode et fait beaucoup parler de lui depuis plusieurs années. Kia et Hyundai ont des modèles attrayants et pratiques avec des technologies quasi similaires. De son côté, la Bolt, malgré ses charmes, commence à être dépassée par des modèles plus récents. La vaillante LEAF, quant à elle, conserve une forme de petite voiture à hayon qui se débrouille très bien en ville et qui n’est pas gênée sur autoroute. Elle peut facilement accommoder cinq adultes et son coffre est capable d’en prendre.

Simple, mais efficace

Nous avons eu l’occasion de conduire pendant une semaine la Nissan LEAF SL Plus 2020. Cette dernière profite de quelques améliorations par rapport à la version 2019. Nous reviendrons plus loin à la liste des ajouts.

Il faut également savoir que la LEAF est livrable avec deux choix de batterie et, donc, d’autonomie. La plus petite fait 40 kWh et nous octroie 240 km d’autonomie, ce qui est quand même modeste, surtout en 2020. Pour plus de sécurité, le consommateur canadien peut choisir depuis 2019 une version pourvue d’une pile de 62 kWh. La LEAF Plus peut couvrir jusqu’à 363 km avec une seule charge, selon Nissan. La différence est telle qu’à notre avis, il faut mettre le supplément pour profiter de cette version.

Et 363 km d’autonomie, ça met la LEAF sur un pied plus ou moins d’égalité avec les Kona et Bolt de ce monde. Cependant, nous avons été en mesure de faire encore mieux ; lors de notre essai, avec une batterie chargée à 100 % et — chose importante — avec la climatisation éteinte — l’ordinateur de bord indiquait une possibilité de 426 km, un résultat somme toute impressionnant. À noter que la LEAF Plus est également plus puissante, offrant 214 chevaux contre 147 pour la version de base. On voit mal comment les consommateurs pourraient être tentés par cette LEAF offrant moins de capacité.

Pour recharger le tout, vous avez droit à un port de charge rapide de niveau trois qui permet de récupérer, en seulement 45 minutes, jusqu’à 80 % de la capacité, à condition de charger à 100 kWh. Pour une opération à domicile, avec du 240V, il vous faudra compter 11,5 heures pour retrouver 100 % de l’autonomie. Avouons-le, avec l’autonomie officielle de 360 km selon le constructeur et les 415 km que nous avons constatés, la recharge n’est pas nécessaire tous les soirs.

Quoi de neuf

Parmi les ajouts au modèle pour 2020, on note l’inclusion de l’ensemble Safety Shield 360 de Nissan qui inclut un système de freinage d’urgence avant et arrière, l’alerte de trafic transversal, l’avertissement des angles morts et la détection de sortie de voie. Certaines de ces fonctions sont livrables sur tous les modèles.

On remarquera également un écran de huit pouces incluant Apple CarPlay et Android Auto de série. Des coussins gonflables aux genoux à l’avant et latéraux aux places arrière ont également été rajoutés. On notera par ailleurs que pour le marché nord-américain, la LEAF émet un nouveau son lorsque le véhicule se déplace en marche arrière, question d’avertir les piétons qu’un véhicule électrique est en mouvement. Il faut avouer que ce dernier a fini par nous agacer chaque fois que nous faisions marche arrière. Nous avions l’impression d’être au volant d’un camion lourd.

La conduite

Bien que la nouvelle LEAF soit beaucoup plus agréable à conduire que le modèle de première génération, elle a quand même quelques problèmes de roulis et sa direction est un peu trop légère. Elle se conduit bien à condition de ne pas trop la brusquer. Vous allez nous dire que ce n’est pas sa vocation. C’est vrai ! Et si on la traite gentiment, la LEAF se conduit avec douceur et dans le calme absolu.

Lors de la refonte du modèle en 2018, la grande nouveauté a été la fonction e-Pedal. Elle permet au conducteur de ralentir considérablement la voiture juste en retirant un peu de pression sur l’accélérateur. Cela requiert un peu de temps pour s’habituer. C’est une fonction qu’on aime ou qu’on n’aime pas, tout simplement.

De notre côté, chaque fois que nous essayons le véhicule, on adore. Il faut apprivoiser le système, mais une fois que c’est fait, la voiture se conduit parfaitement bien juste en dosant l’accélérateur, soit pour accélérer, soit pour ralentir. Il est ainsi possible de conduire des kilomètres et des kilomètres sans toucher à la pédale de frein. Bien entendu, cette dernière garde sa fonction première si on doit effectuer un freinage d’urgence. La LEAF utilise l’énergie récupérée par le système pour recharger la batterie, ce qui aide énormément à conserver son autonomie en ville.

L’autre option très intéressante est l’ensemble de systèmes d’aide à la conduite ProPILOT. Ces derniers permettent, par exemple dans le trafic autoroutier, de suivre un véhicule à bonne distance et de freiner jusqu’à l’arrêt et de redémarrer sans aucune intervention humaine sauf le maintien du volant. Cela permet vraiment de déstresser dans le trafic et d’arriver plus en forme.

Parmi les autres nouveautés, l’application Nissan Connect qui permet de surveiller plusieurs paramètres de sa LEAF. En plus de visualiser l’état de la batterie, on peut activer les systèmes de climatisation ou de chauffage à distance ; pratique au Canada !

Une gamme simplifiée

Au Canada, Nissan nous offre quatre modèles cette année : la SV de 40 kWh, la S Plus (62 kWh), la SV PLUS et, en haut de gamme, la SL PLUS, notre version.

La Nissan LEAF SV 2020 à 46 360 $ (frais de transport et de préparation inclus) est livrée avec un moteur électrique de 110 kW et une batterie lithium-ion de 40 kWh pour une autonomie de 240 km. On retrouve des jantes de 17 pouces et l’ensemble ProPILOT, ainsi que Nissan Connect avec la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto.

La Nissan LEAF S PLUS 2020 à 48 960 $ ajoute un moteur électrique de 160 kW et une batterie au lithium-ion de 62 kWh ; l’autonomie monte alors à 363 km. On retrouve un port de charge rapide et des roues en alliage d’aluminium de 16 pouces.

La Nissan LEAF PLUS SV 2020 à 51 960 $ inclut elle aussi le système ProPILOT et ajoute des roues en alliage d’aluminium de 17 pouces, un volant gainé de cuir, un écran périphérique, un système d’alerte de vigilance du conducteur, un siège conducteur à huit réglages électriques avec support lombaire à deux réglages électriques, un rétroviseur intérieur à atténuation automatique et… des réglages manuels pour le siège passager.

La Nissan LEAF SL PLUS comprend des rétroviseurs extérieurs chauffants avec clignotants intégrés, des sièges en cuir et une chaîne audio haut de gamme Bose avec sept haut-parleurs — et toujours un siège passager avec des réglages manuels — pour un montant de 54 960 $.

À noter que la Nissan LEAF 2020 est éligible pour le rabais offert avec le programme d’incitatif du gouvernement fédéral, ainsi pour ceux offerts dans les provinces de Québec et de Colombie-Britannique.

La Nissan LEAF, malgré la venue de plusieurs modèles dans un segment qu’elle a longtemps dominé, demeure un choix intéressant. Elle a beaucoup de qualités et on aime se trouver derrière son volant, surtout parce qu’elle est agréable à conduire. De plus, elle propose beaucoup d’espace intérieur pour un véhicule de cette dimension. Enfin, il y a suffisamment d’options pour qu’on se sente bien en sécurité à bord.

Avec un prix de 48 960 $ pour une version S Plus, la LEAF joue dans la cour des Niro et Soul de Kia, du Kona de Hyundai et même, dans le cas de la version SL Plus, de la Tesla Model 3. On a maintenant plus de puissance avec une foule de gadgets et de systèmes de sécurité à bord. Et le système e-Pedal et l’ensemble ProPILOT sont deux éléments qui méritent au moins d’être testés avant que vous ne fassiez votre choix.

On aime

Bonne autonomie avec la batterie de 62 kWh

Prix d’entrée de gamme abordable

Systèmes de sécurité et d’aides à la conduite

Agrément de conduite

Espace à bord

On aime moins

L’autonomie de la version de base n’est plus compétitive

Un peu de roulis

Modèle SL Plus sans sièges ventilés

Siège passager à réglage manuel, même en configuration haut de gamme

Espaces de rangement insuffisants à bord

La concurrence principale

BMW i3

Chevrolet Bolt

Hyundai Kona Électrique

Kia Niro EV

Kia Soul EV

Tesla Model 3

Volkswagen e-Golf

