Les premiers sketches du BMW X7 font surface

Au dernier Salon de l’auto de Francfort, tenu en septembre dernier, BMW présentait le X7 iPerformance Concept, un véhicule préfigurant l’arrivée d’un nouveau VUS au sein de la famille de produits de la firme bavaroise.

Au début du mois d’août 2018, des croquis montrant ce qui semble être la version de production de ce véhicule ont fait surface et, une fois de plus, on doit en remercier le bureau d’enregistrement de la propriété industrielle brésilien. C’est de là que nous proviennent ces images.

Ce que le style du X7 nous dévoile, c’est qu’il est dominé par les immenses nasaux qui font office de grille. Ces derniers sont toutefois de taille un peu plus modeste que ceux qui ornaient le faciès du concept présenté en Californie.

Le reste du design respecte l’essence du prototype, quoi que plusieurs fioritures semblent avoir été laissées de côté. C’est notamment le cas pour les appliques d’alu verticales qui étaient visibles sur les flancs arrière et le parechoc avant.

Toujours à cet endroit, on remarque sans surprise que les phares imitent l’allure de ceux qui décorent le devant de la berline de Série 7. Sous le capot, on imagine le V8 de 4,4 litres biturbo du constructeur, de même que la boîte automatique à huit rapports qui lui est jumelée.

Attendez-vous à ce que les mécaniques qui servent la Série 7 finissent par faire leur chemin dans les entrailles du nouveau venu.

Le X7 pourra recevoir sept passagers et va pouvoir s’attaquer directement aux grands de sa catégorie.

Photo : BMW Prototype BMW X7 iPerformance

Photo : BMW Prototype BMW X7 iPerformance