Une publicité très touchante de Chevrolet

Les constructeurs, lors d’événements spéciaux comme les fêtes entourant la période de Noël, ou encore la tenue du Super Bowl aux États-Unis, accouchent parfois de publicités magnifiques qui ont la capacité de nous tirer une larme.

C’est le cas de la dernière en lice réalisée par Chevrolet à l’approche du temps des fêtes de cette année. Sans trop vous en dévoiler à son propos, car le but est de vous laisser la découvrir et la vivre vous-même, elle met en vedette une voiture ancienne, plus précisément un modèle 1966.

La publicité nous fait réaliser à quel point l’automobile occupe une place importante dans nos vies. En fait, elle nous le rappelle. Que vous soyez ou non un amateur de vieilles voitures, il y a assurément un modèle qui a marqué votre vie, votre enfance. La voiture de vos parents, d’un oncle… ou simplement votre première monture.

Parce qu’on est jeune et qu’on mord dans la vie à ce moment, on vit de grands et de moins grands moments avec nos véhicules, ce qui fait que la vue de ces derniers, des années plus tard, ne peut que nous faire revivre des souvenirs.

Et c’est très personnel à chacun. Disons que cette année, Chevrolet a su mettre le doigt sur une corde sensible qui va en interpeller plusieurs.

Sur la page YouTube de Chevrolet où la réclame est diffusée, on peut constater qu’elle a déjà été vue près de quatre millions de fois et qu’environ 2400 personnes en ont profité pour ajouter un commentaire.

Allez en lire quelques-uns, ça vaut la peine et ça aide à comprendre l’importance de l’automobile dans nos vies.

Joyeuses fêtes, malgré tout ce que l’on vit collectivement.