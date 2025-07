Qu’est-ce que le PTCA d’un véhicule ?

Partir en road trip en France est une aventure passionnante, mais pour rouler en toute sérénité, mieux vaut maîtriser certaines règles – comme le PTAC (Poids Total Autorisé en Charge). Mentionné sur le certificat d’immatriculation, ce poids maximal (véhicule + passagers + chargement + carburant) est crucial pour votre sécurité et votre conformité légale. Le dépasser expose à des amendes, une immobilisation du véhicule, voire une suspension de permis, mais surtout, il augmente les risques d’accident.

Alors, comment vérifier le PTAC de sa voiture ou utilitaire ? Quelles précautions prendre pour un voyage sans stress ? On fait le point.

Définition du PTAC

Anciennement appelé PTC (poids total en charge), le PTAC (poids total autorisé en charge) indique la masse maximale (en kilogramme) qu’un véhicule ne doit pas dépasser. Sa valeur est renseignée dans la case F2 du certificat d’immatriculation. Généralement, le PTAC inclut :

La masse à vide du véhicule, qui comprend le châssis, le groupe motopropulseur, les éléments structurels et les différents équipements livrés avec le véhicule (roue de secours, cric, outillage, etc.) Le poids du conducteur (75 kg selon le Comité Européen de Normalisation) Le carburant (90 % du volume du réservoir) et les différents liquides nécessaires au fonctionnement du véhicule, notamment les lubrifiants, le liquide de refroidissement, le liquide de lave-glace, etc Le poids des passagers selon le nombre autorisé à bord (75 kg pour chacun) La masse du chargement (bagages, coffre de toit, porte-vélos, etc.).

Le total des 3 premiers éléments correspond au poids à vide en ordre de marche (PVOM) ou masse à vide en ordre de marche (MVODM) qu’on peut retrouver dans la case G du certificat d’immatriculation.

Notons aussi que le PTAC est un élément obligatoire pour l’homologation d’un véhicule.

Quelle est la différence entre PTAC, MMA et PTRA ?

Différence entre PTAC, MMA et PTRA | Photo : Auto123

Souvent confondus, le PTAC et la MMA (masse maximale admissible) ou MMTA (masse maximale, techniquement admissible) peuvent avoir des valeur différentes.

En effet, la MMA (mentionnée dans la case F1 de la carte grise) est une donnée déterminée par le constructeur.

Sa valeur varie selon les caractéristiques techniques du véhicule : résistance du châssis, puissance du moteur, performances des freins et de la suspension, etc.

Pour un véhicule électrique Toyota comme le SUV bZ4X, par exemple, la masse moyenne à vide est comprise entre 1895 et 2060 kg, tandis que la MMA (masse maximale admissible) dépasse cette valeur, car elle inclut également le poids des passagers, bagages, etc.

En revanche, le PTAC (indiqué dans la case F2 de la carte grise) est fixé par l’administration compétente pour l’homologation des véhicules dans un pays (le CNRV et la DREAL en France).

Cette administration se base sur des données techniques et réglementaires pour valider la MMA fournie par le constructeur ou l’adapter selon les réglementations en vigueur dans le pays.

Quant au PTRA (Poids Total Roulant Autorisé) qui figure au champ F3 du certificat d’immatriculation, il correspond à la masse maximale autorisée pour un véhicule et sa charge tractée. Il inclut le PTAC, le poids du véhicule tracté (remorque, caravane, porte-bateau…) et le chargement. Le poids tractable maximum autorisé pour un véhicule peut être calculé par la formule :

Poids tractable = PTRA - PTAC.

Dépasser le PTAC : quelles sont les sanctions ?

Dépasser le PTAC ? | Photo : Auto123

Le dépassement du poids total autorisé en charge est considéré comme une infraction au code de la route (contravention de 4e ou de 5e classe). Les sanctions varient en fonction de la surcharge du véhicule :

- Une amende forfaitaire de 135 € si le taux de dépassement du PTAC est inférieur à 5 %.

- Une amende de 135 € avec confiscation de la carte grise et immobilisation du véhicule si le taux de dépassement est compris entre 5 et 20 %.

- Une amende de 1 500 à 3 000 € avec suspension du permis de conduire pendant 3 ans, si la charge autorisée est dépassée de plus de 20 %.

Par ailleurs, un assureur peut refuser d’indemniser un automobiliste si le véhicule était surchargé lors d’un sinistre.

Quels sont les risques en cas de dépassement du PTAC ?

Outre le risque d’enfreindre le code de la route et de s’exposer à des amendes, le dépassement du PTAC peut avoir des conséquences importantes sur l’état du véhicule et la sécurité des passagers :

- Surchauffe du moteur.

- Usure prématurée des pneus avec risque d’éclatement en cas de surcharge importante. D’ailleurs, d’après une étude réalisée sur plus de 60 000 véhicules impliqués dans des accidents avec dommages matériels ou corporels en France, 6,7 % des accidents étaient dus à des éclatements de pneus.

- Sollicitation accrue du système de freinage entraînant une surchauffe et une usure avancée des plaquettes et des disques de frein. Plus la charge d’un véhicule est importante, plus sa distance de freinage est augmentée.

- Des contraintes excessives sur les pièces de suspension (amortisseurs, ressorts hélicoïdaux, bras de suspension, etc.) surtout en cas de conduite sur une route dégradée.

- Perte de stabilité et maniabilité réduite du véhicule, surtout en virages.

Pour éviter les risques de dépassement du PTAC, il est important de bien évaluer la charge totale embarquée avant de prendre la route. Au besoin, notamment en cas de déménagement ou de voyage, n’hésitez pas à peser le véhicule dans une plateforme de pesée.

PTAC d’une voiture : ce qu’il faut retenir

Le PTAC correspond à la masse totale qu’un véhicule ne peut pas dépasser en roulant sur la voie publique. Il est défini par l’organisme responsable de l’homologation des véhicules. La MMA (masse maximale admissible) indique le poids total autorisé par le constructeur.

Le dépassement du PTAC peut exposer le conducteur à des sanctions allant jusqu’à 3 000 € d’amende avec retrait du permis de conduite. De plus, il peut impacter le contrôle du véhicule et la sécurité des passagers.