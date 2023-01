Pour Toyota, l’année 2023 sera celle de la performance et de l’électrification pour tous, mais aussi celle de la continuité… en attendant la relève de 2024. Nous brossons un portrait de ce qui attend les consommateurs canadiens lorsqu’ils entrent dans les salles d’exposition de Toyota.

LES VOITURES

Toyota Camry

Photo : Toyota Toyota Camry hybrid

La berline intermédiaire, malgré une gamme toujours aussi étoffée, commence à montrer quelques signes de fatigue. Lancée en 2018 sous cette forme, la Camry a depuis évolué quelque peu.

La voiture la plus âgée de l’alignement a également profité du retrait de plusieurs berlines concurrentes – d’ailleurs, d’autres vont quitter le marché incessamment – pour s’emparer d’une plus grand part de marché.

La Camry est toujours disponible avec trois choix de motorisations, soit un 4-cylindres de 2,5 litres, un V6 de 3,5 litres et l’option hybride qui jumelle un moteur électrique au 4-cylindres à cycle Atkinson de la marque. Il ne faut surtout pas oublier le rouage intégral, disponible avec le 4-cylindres atmosphérique seulement.

Pour 2023, la Camry est également disponible avec deux ensembles Nightshade et la sportive version TRD à moteur V6. Il se peut fort bien que la berline intermédiaire change drastiquement pour l’année-modèle 2024. Toyota ne veut pas laisser toute la place à la nouvelle Honda Accord 2023, sa rivale la plus importante.

À voir aussi: Toyota Camry 2023 : douze combinaisons possibles, un prix de départ de 30 190 $

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Toyota Corolla

Photo : Toyota Toyota Corolla 2023

L’une des voitures les plus reconnus à l’échelle planétaire, la Toyota Corolla reçoit un léger coup de balai pour 2023. En effet, les deux extrémités de la berline et de la version Hatchback sont légèrement remodelées, tandis que de nouveaux coloris et de nouvelles jantes sont proposées. La suite de dispositifs de sécurité TSS 3.0 est également livrée d’office sur tous les modèles de la Corolla.

Mais, le plus gros changement se trouve sous le capot, car l’ancien moulin de 1,8 litre a été abandonné, laissant le 2,0-litres seul au monde à bord des livrées régulières de la Corolla. Qui plus est, la boîte manuelle a elle aussi été envoyée à la retraite, au profit de l’unité à variation continue.

À bord de la Corolla Hybride, le moteur thermique (1,8 litre) de l’an dernier est de retour, mais avec deux différences notoires : le rouage intégral et de nouvelles composantes hybrides améliorées, ce qui fait oscillerr la puissance à 134 chevaux au lieu des 121 de l'an dernier. Quant à cette nouvelle motricité intégrale, toutes les livrées de la Corolla Hybride (S, SE et XSE) sortent de l’usine avec celle-ci.

Finalement, il y a la plus excitante Corolla depuis le milieu des années 80. La GR Corolla vient faire la lutte aux autres bombinettes de haut niveau sur le marché. Ironiquement, cette GR Corolla de 300 chevaux fait appel au plus petit moteur de la gamme, un 3-cylindres turbo relié à une boîte manuelle à six rapports, le rouage intégral et trois versions distinctes : Core, Circuit et l’ultra-exclusive MORIZO.

À voir aussi : Toyota Corolla 2023 : prix et détails annoncés pour le Canada

À voir aussi : Toyota Corolla Hatchback 2023 : détails et prix pour le Canada

À voir aussi : Toyota Corolla hybride 2023 : détails et prix pour le Canada

Toyota Crown

Photo : Toyota Toyota Crown 2023

L’an dernier, le marché canadien a dit adieu à l’Avalon, la berline la plus cossue de la marque depuis plus de 25 ans en Amérique du Nord. Le segment des grandes berlines étant en chute libre depuis plusieurs années, Toyota a donc décidé d’attaquer le problème avec une solution plus « utilitaire ».

La Toyota Crown ressuscite un nom qui n’avait pas été entendu sur le continent depuis le début des années 70. Cette fois, le retour de la Crown s’effectue avec une toile de fond utilitaire. En effet, la Crown 2023 est un mélange peu commun de VUS coupé et de berline de luxe avec des traits agressifs et assurément un confort digne des grandes berlines de la marque.

Là où la Crown se distingue de son ancêtre, c’est sous le capot alors que le plus nouveau modèle Toyota fait exclusivement appel à des motorisations hybrides, dont une de 340 chevaux et 400 lb-pi. Notez également le rouage intégral de série. Il sera intéressant de voir quelle sera la réaction du public devant cette curieuse voiture utilitaire.

À voir aussi : Toyota Crown 2023 premier essai : trouver la catégorie

À voir aussi : Toyota présente sa Crown 2023

À voir aussi : Photos de la Toyota Crown 2023

Toyota GR 86

Photo : Toyota Toyota GR 86 2021

L’année-modèle 2023 sera celle de la continuité pour l’adorable coupé 2+2. Introduit à la fin de 2021 en tant que modèle 2022, le coupé GR 86 ne change rien à sa formule améliorée. Toujours disponible en deux livrées (base ou Premium), la sportive à deux roues motrices la plus abordable de la marque est également disponible en version Édition Spéciale. Ne partez pas en peur, celle-ci sera seulement distribuée en 20 exemplaires au Canada, avec une couleur de carrosserie, des jantes et même un système d’échappement de performance.

À voir aussi : Le prix de la Toyota GR 86 2023 est annoncé pour le Canada

Toyota GR Supra

Photo : Toyota Toyota GR Supra 2023

C’est un peu la même chose pour la GR Supra, la sportive à deux places – et développée en collaboration avec BMW – qui poursuit sa route avec ses deux motorisations, un 4-cylindres turbo de 2,0 litres et un 6-en-ligne turbo de 3,0 litres. Les deux engins sont livrés avec une unité automatique à huit rapports, mais Toyota propose aussi une boîte manuelle pour la mécanique à six cylindres.

Avis aux intéressés, cette variante risque de grimper en valeur dans les années à venir.

À voir aussi : Une nouvelle boîte manuelle pour la Toyota GR Supra 2023, et un PDSF de 57 170 $

Toyota Mirai

Photo : D.Boshouwers Toyota Mirai 2022

La seule berline qui carbure à l’hydrogène sur le marché est toujours au programme en 2023, quoiqu’il est permis de se demander – à l’exception de quelques régions du Québec et de la Colombie-Britannique où certaines infrastructures sont disponibles – quelle est la pertinence d’une voiture qui n’a presque pas d’endroit où se ravitailler.

En Californie, ça va, mais au Canada, le projet demeure embryonnaire. Pour les rares consommateurs qui s’y intéressent, sachez qu’il y a deux niveaux de finition (XLE et Limited) et que la voiture est désormais une bonne vieille propulsion (à deux roues motrices arrière).

À voir aussi : Toyota Mirai 2022 essai routier : rouler sur l'eau

Toyota Prius / Prius Prime

Photo : Toyota Toyota Prius 2023

Pour 2023, la Toyota Prius est fraîchement remaniée. En fait, nous avons pu la mettre à l’épreuve récemment lors de son lancement en Californie. Plus puissante, plus affûtée sur le plan du design et plus amusante à conduite, la Prius est également plus agile dans la neige grâce à un rouage intégral qui fonctionne désormais à toutes les vitesses.

L’aile canadienne a confirmé l’arrivée de la version Prime en cours d’année, mais on ne connaît pas encore la date. Parions que la Prime portera l’écusson 2024 et qu’elle se vendra mieux que la Prius régulière malgré une motricité réduite à deux roues motrices avant.

À voir aussi : Toyota Prius 2023 premier essai : au volant de celle qui a démocratisé l’électrification

Toyota Sienna

Photo : Toyota Toyota Sienna 2023

Il faut l’avouer, la plus récente des Sienna intéresse beaucoup d’automobilistes qui ne sont pas nécessairement séduits par l’idée de devoir recharger leur minifourgonnette chaque soir. L’option hybride est plus simple à vivre et la consommation de carburant est au rendez-vous.

Qui plus est, le constructeur offre pas moins de six livrées, avec 7 ou 8 passagers et la possibilité de passer en mode quatre roues motrices.

À voir aussi : Toyota Sienna 2023 prix et détails annoncés : on célèbre 25 ans de cette fourgonnette

LES VUS

Toyota bZ4X

Photo : Toyota Toyota BZ4X 2023

Après des débuts cahoteux, le tout premier multisegment électrique de Toyota va enfin pouvoir démontrer de quoi il est capable. Les troubles de boulons de roues desserrés seraient derrière nous, nous dit-on.

Le constructeur arrive sur le marché avec quatre livrées disponibles : L, LE, XLE et XLE avec Groupe Technologie. Les deux premiers sont à roues motrices avant et livre une puissance de 201 chevaux avec une autonomie de 406 km. Les modèles à quatre roues motrices livrent quant à eux 214 chevaux et 367 km d’autonomie.

À voir aussi : Premier essai du Toyota bZ4X : une rentrée à la Toyota

À voir aussi : Photos du Toyota bZ4X 2023

Toyota C-HR

Le curieux multisegment de poche n’est plus disponible en 2023.

Toyota Corolla Cross

Photo : Toyota Toyota Corolla Cross 2023

Le petit frère du RAV4 se multiplie à vitesse grand V dans les municipalités canadiennes, notamment au Québec où les petits véhicules ont encore la cote.

Lancé l’an dernier, le Corolla Cross est toujours disponible en quatre niveaux de finition, soit L, LE, LE Premium et XLE. Les deux premiers sont à deux roues motrices avant, tandis que les deux derniers ajoutent le rouage intégral.

Toutefois, c’est l’ajout d’une version hybride en 2023 qui retient l’attention. Plus cher à l’achat, mais plus économe à la pompe, le Corolla Cross Hybride est également plus puissant. Le multisegment sort de l’usine avec 194 chevaux et quatre roues motrices. Ce dernier est disponible en livrée SE et XSE.

À voir aussi : Toyota Corolla Cross 2023 : prix et détails pour le Canada

À voir aussi : Essai du Toyota Corolla Cross 2022 : très bon, mais on devrait parler d’excellent

À voir aussi :Photos du Toyota Corolla Cross 2022

Toyota RAV4

Photo : Toyota Toyota RAV4 Woodland 2023

Le VUS compact de Toyota est toujours le préféré des Canadiens. Bien installé au sommet des ventes de véhicules qui ne sont pas des camionnettes pleine grandeur, l’utilitaire est toujours aussi prisé avec pas moins de 16 versions distinctes.

En 2023, la livrée XLE Premium du RAV4 hybride et le RAV4 hybride Édition Woodland constituent les deux nouveautés du millésime.

Quant au choix de trois motorisations, elles sont reconduites sans changements majeurs. Ah oui, il y a bien quelques retouches mineures, mais bien malin qui pourra les déceler.

À voir aussi : Toyota RAV4 2023 : voici les prix et les détails des modèles pour le Canada

À voir aussi : Une édition hors route nommée Woodland pour le Toyota RAV4 hybride

Toyota Venza

Le frère plus cossu du RAV4 hybride n’a pas atteint le même niveau de popularité. En fait, il est même permis de croire que le multisegment intermédiaire sera enlevé de l’alignement tellement l’engouement du public n’est pas élevé.

C’est dommage quand même, car la première génération du modèle avait séduit les Canadiens. Sachez tout de même que le Venza se décline en trois livrées : LE, XLE et Limited.

À voir aussi : Toyota Venza 2023 : détails et prix annoncés pour le Canada

Toyota Highlander / Grand Highlander

Photo : Toyota Toyota Highlander 2023

L’année 2023 en sera une de grands changements pour le Highlander. Non seulement le V6 a été envoyé à la retraite au profit de mécaniques 4-cylindres seulement, mais en plus, Toyota a déjà annoncé l’arrivée de la version Grand Highlander qui sera dévoilée au mois de février. Le constructeur veut probablement contrer l’offensive des deux modèles coréens avec leur volume intérieur plus impressionnant que celui du Highlander « tout court ».

À voir aussi : Toyota Highlander 2023 : détails et prix pour le Canada

À voir aussi : Toyota Grand Highlander 2023 : le grand dévoilement aura lieu le 8 février prochain

Toyota 4Runner

Dans la catégorie des véhicules qui ne changent presque jamais, le 4x4 intermédiaire de la division Toyota souffle cette année ses 40 bougies. Il y a d’ailleurs une livrée Édition spéciale pour célébrer ce passage digne de mention. Il y aura d’ailleurs 400 unités de cette version anniversaire au Canada.

Même si le 4Runner ne s’adresse pas à un auditoire aussi large que celui du RAV4, Toyota va quand même offrir six niveaux de finition en 2023 : SR5, TRD Sport, Limited, Édition spéciale 40e anniversaire, TRD Hors route et TRD PRO.

Toyota Sequoia

Le segment des gros utilitaires pleine grandeur est dominé par Ford et GM depuis des lunes, tandis que Jeep s’est invité à la fête l’an dernier avec la gamme Wagoneer.

Toyota, malgré des chiffres de ventes assez timides au Canada, continue de commercialiser le gros Sequoia. Pour 2023, le plus imposant des VUS passe toutefois en mode électrifié avec comme seule option mécanique le même groupe motopropulseur que dans les livrées hybrides de la camionnette Tundra.

La bonne nouvelle, c’est que les stratèges ont complètement revu le VUS qui, à l’instar du Tundra, élève notamment son jeu d’un cran avec l’édition Capstone ultra luxueuse.

À voir aussi : Toyota dévoile son Sequoia 2023

À voir aussi : Photos du Toyota Sequoia 2023

LES CAMIONNETTES

Toyota Tacoma

Photo : Toyota Tacoma TRD Pro 2023

La camionnette intermédiaire la plus vendue en Amérique du Nord est pourtant la plus vieille sur le plan technique. Malgré cela, son constructeur ne doit pas être très inquiet de l’avenir de son pickup populaire qui attire autant qu’à ses débuts, notamment parce qu’il est increvable et aussi par sa valeur de revente.

D’ailleurs, avec huit livrées différentes, le consommateur doit y songer à deux fois avant de choisir celle qui l’allume.

Propulsé par l’unique moteur V6 de 3,5 litres – le 4-cylindres a été laissé tomber il y a quelques saisons déjà –, le Tacoma est en droit de s’attendre à une mini-révolution sous le capot lorsque son constructeur aura décidé de dévoiler la prochaine génération du modèle.

Il ne serait pas surprenant d’ailleurs que Toyota suive la compétition avec une ou deux mécaniques 4-cylindres. En effet, il faut s’attendre à une option hybride à l’instar de ce qui est offert pour le Tundra.

Il s’agit en fait – si le constructeur emprunte cette avenue – d’un retour aux sources, le pickup intermédiaire qui a tout d’abord été commercialisé avec un 4-cylindres à son arrivée en Amérique du Nord.

À voir aussi : Toyota Tacoma 2023 : détails et prix annoncés pour le Canada

Toyota Tundra

Photo : Toyota Toyota Tundra 2023

Le gros camion japonais change peu en 2023. Le consommateur a le choix entre un V6 biturbo ou un V6 biturbo greffé à un système hybride. Et même si le choix n’est pas aussi étoffé que chez la concurrence américaine, le Tundra peut tout de même être commandé avec quelques combinaisons de boîtes et de cabines.

À voir aussi : Hyundai en 2023 : les modèles et les changements

À voir aussi : Honda en 2023 : les modèles et les changements