C’était attendu et la nouvelle est tombée ce vendredi ; le gouvernement du Canada a annoncé des ajustements à son programme de rabais pour nouveaux véhicules électriques, haussant le seuil des prix de détail suggérés des fabricants donnant accès auxdits rabais.

La résultante est que plus de véhicules électriques seront admissibles à des remises, mais ça demeure conditionnel à un élément hors du contrôle des autorités. On y revient.

En passant, la remise demeure fixée à un maximum de 5000 $.

De 45 000 $ à 55 000 $

Pour ce qui est des nouveaux seuils, le ministre des Transports, Omar Alghabra, a annoncé qu’à compter de lundi, les véhicules dont le prix de base est de 55 000 $, avec une facture maximum de 65 000 $ avec options, pourront bénéficier de la remise.

La limite a été rehaussée de 10 000 $ dans les deux cas.

Éligibilité de grands véhicules à zéro émission

Pour ce qui est des VUS, des camionnettes et des fourgons, les seuils seront de 60 000 $ pour le prix de base et de 70 000 $ pour les variantes plus équipées.

PHEV

Les modèles hybrides rechargeables sont maintenant éligibles à un rabais de 5000 $ (au lieu de 2500 $), mais à condition que l’autonomie électrique soit supérieure à 50 km. Autrement, on parle à nouveau d’un escompte de 2500 $. On ne sie donc plus maintenant sur la capacité de la batterie du modèle, comme fut le cas auparavant.

Depuis 2019, ce sont 141 000 véhicules vendus qui ont pu voir leurs nouveaux propriétaires profiter d’un rabais. En 2021, un nouveau modèle sur vingt vendu était soit électrique ou hybride rechargeable. Les objectifs du gouvernement sont de faire passer ce ratio à un sur cinq pour 2026.

Augmentations des prix des VÉ ?

Maintenant, concernant la nuance qu’il est important d’apporter. Présentement, plusieurs constructeurs offrent leurs modèles électriques à un prix de 44 995 $ ou quelque chose du genre, simplement pour le rendre admissible.

Oui, en haussant les seuils, plus de véhicules seront admissibles, mais il faut s’attendre à voir le prix de certains modèles présentement vendus sous la barre des 45 000 $ grimper de façon importante au cours des prochaines années.

D’un côté, le consommateur se trouve avantagé avec un plus grand choix de véhicules pouvant profiter d’un rabais, mais il pourrait bien payer ces derniers plus chers.

Disons que ce sera intéressant à suivre.