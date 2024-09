Ram va construire sa camionnette électrique au Michigan

Dire que Ram se pointe en retard dans le segment des camionnettes électriques est un euphémisme. La compagnie a été devancée par des constructeurs tout électriques comme Rivian et Tesla, mais surtout par ses deux principaux rivaux, soit Ford et General Motors.

On sait qu’un modèle est en préparation, car ça fait plusieurs mois déjà qu’il a été annoncé. On sait qu’il est prévu pour 2025, aussi. Maintenant, on sait où il sera construit, soit à l’usine Stellantis de Sterling Heights, située au Michigan. Le Ram 1500 REV, dont le lancement devrait avoir lieu avant la fin de la présente année, sera assemblé aux côtés des versions à essence du modèle.

La variante 1500 Ramcharger, qui va essentiellement être un modèle électrique à prolongateur d’autonomie, sera également construite au même endroit.

L’annonce effectuée par Stellantis précise que l’entreprise va investir 406 millions à l’intérieur de trois usines du Michigan pour soutenir sa stratégie multiénergie, qui fait référence à l’utilisation de plateformes pour véhicules à essence, électriques et hybrides.

D’autres investissements sont prévus pour l’usine d’assemblage de Warren pour la construction du Jeep Wagoneer S (électrique) et au plan Dundee Engine qui est responsable de la production de plateaux de batterie et d’autres processus liés aux batteries.

Le Ram 1500 REV |

Carlos Tavares, le grand patron de Stellantis, a vanté la qualité du travail qui se fait à l’usine de Sterling Heights.

« Sterling Heights a réalisé une transformation incroyable en un temps record et je tiens à remercier nos collègues pour cette grande réussite. Se préparer à construire notre première camionnette électrique Ram et la version à autonomie prolongée au Michigan est un moment de fierté pour nos équipes. Avec ces investissements qui soutiennent à la fois Jeep et Ram, nous ajoutons des innovations à notre empreinte manufacturière dans le Michigan pour soutenir une approche multiénergie qui se concentre sur la demande de la clientèle. »

La nouvelle va avoir l’effet d’une bouffée d’air frais pour les travailleurs là-bas, surtout en regard de l’annonce survenue plus tôt cette année concernant des licenciements à l’usine de Warren cette année avec l’arrêt de la production du Ram 1500 Classic.

Et Stellantis a bien besoin de bonnes nouvelles par les temps qui courent.