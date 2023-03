• Ram a cessé d’accepter des réservations en ligne pour sa camionnette électrique Ram 1500 Rev.

• Malheureusement, le nombre d’unités qui pouvaient être réservées n’a pas été dévoilé.

• Le Ram 1500 Rev 2025 est attendu à la fin de 2024.

Ram aurait cessé d’accepter des réservations en ligne concernant sa camionnette électrique Ram 1500 Rev, selon le site CarBuzz. Cela survient moins d’une semaine après l’ouverture des carnets de commandes.

Ce n’est pas une surprise, car on avait vu la même chose se produire chez Ford et Chevrolet, notamment, lorsque ces entreprises avaient rendu possible la réservation de leurs camionnettes électriques. Ce qu’on ne sait pas, c’est le nombre de commandes qu’il était possible de passer. Le porte-parole de Ram qui s’est entretenu avec le site CarBuzz ne l’a pas précisé. Il n’a pas indiqué, non plus, si d’autres plages étaient prévues à l’horaire au cours des prochains mois.



Pour faire une réservation, les gens n’avaient qu’à effectuer un dépôt remboursable de 100 $. Évidemment, on peut toujours se demander combien voudront aller de l’avant et vraiment acquérir un modèle. En raison des délais de livraison à travers l’industrie, plusieurs consommateurs y vont de réservations multiples et confirment leur achat avec le premier modèle qu’ils peuvent se procurer.

Photo : RAM Ram 1500 Rev 2025 - Avant

Dans les cas des camionnettes électriques, ça risque moins de se produire, car la loyauté des clients est forte dans cette catégorie de véhicules. Certains se désisteront peut-être à la dernière minute, mais disons que l’entreprise n’aura pas de difficultés à écouler ce qu’elle compte assembler.

Le Ram 1500 Rev a fait sa première apparition dans une publicité du Super Bowl le dimanche 12 février. Le modèle est attendu quelque part en 2024 et il sera identifié comme un produit 2025. La patience est donc de mise.

Ce qui sera intéressant à surveiller, c’est de quelle façon il va performer sur le marché. Au moment où il va se pointer, Ford, Chevrolet, GMC et Rivian auront déjà des représentants sur les routes (c’est déjà le cas pour Ford et Rivian). Est-ce que cette arrivée tardive va nuire au modèle ? Ce sera à voir.