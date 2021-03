Auto123 décide de quelles 10 choses vous voulez vraiment savoir sur le Ram 1500 TRX 2021.

Mon collègue Daniel Rufiange vous en parlait dans son premier essai à l’automne 2020 : le Ram 1500 TRX 2021 est une bête (de véhicule) appartenant à une classe à part… à une classe en voie d’extinction en fait! Je viens moi-même de conduire ledit camion pendant quelques jours de saison froide, en milieu urbain loin des parcours hors route, une triste réalité pour un mordu de conduite hors route comme votre humble serviteur.

Peu importe, en période de confinement où il est impossible de conduire un véhicule après 20 h au Québec, il faut faire preuve de débrouillardise et essayer de maximiser chaque kilomètre parcouru, surtout au volant d’un tel monstre qui surpasse facilement la moyenne des 19,8 L/100 km enregistrée par l’EnerGuide canadien. Disons seulement que ma moyenne s’est maintenue au-dessus des 28 L/100 km, je n’exagère même pas.

Voici un palmarès des choses inusitées ou importantes à savoir à propos du pickup le plus musclé sur le marché… en attendant le Ford Raptor R 2022 bien entendu!

# 1 Un moteur infernal

Le V8 suralimenté de 6,2-litres de cylindrée, également connu sous l’acronyme Hellcat, est assurément l’une des pièces maîtresses du Ram 1500 TRX. Dans ce cas-ci, l’engin développe une puissance de 702 chevaux et un couple de 650 lb-pi, des statistiques qui laissent le Ford F-150 Raptor actuel dans un épais nuage de poussière, pour l’instant du moins, car Ford prépare sa riposte en coulisse au moment d’écrire ces lignes.

À un poids de 2 880 kg, le Ram 1500 TRX n’a absolument rien d’un poids plume, même qu’il a plus de points en commun avec un Ram de la série Heavy Duty que le 1500 régulier. Et pourtant, le 0-96 km/h théorique du TRX (réalisé en 4,5 secondes) appartient au segment des sportives, pas celui des pickups! La sonorité du V8 est également un élément qui ne laisse personne indifférent, même que je me demande si la musicalité du TRX n’est pas la plus convaincante de tous les produits développés par le département SRT. Et que dire du sifflement du compresseur volumétrique de 2,4-litres lorsque le pied droit s’enfonce dans le plancher? Un pur délice.

Photo : Ram Ram 1500 TRX 2021, moteur

# 2 Le bouton Launch Control

Le TRX est le seul camion Ram de l’histoire à sortir de l’usine avec un bouton conçu pour optimiser les départs arrêtés. Si je me fie aux rigolades de mes deux garçons lorsque je leur ai montré de quoi était capable le TRX sur un chemin perdu de l’arrière-pays, ce vulgaire bouton a aussi le pouvoir d’accrocher un sourire aux visages des occupants du camion. Le seul autre pickup Ram qui aurait pu hériter d’une telle fonction, c’est le Dodge Ram 1500 SRT-10 des années 2000, vous vous souvenez de la camionnette propulsée par un moteur de Dodge Viper, n’est-ce pas?