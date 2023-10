Un Ram 1500 TRX 2025 à moteur 6-cylindres ?

En août dernier, Ram confirmait que 2024 allait être la dernière année pour le Ram 1500 TRX équipé du moteur V8 suralimenté de 6,2 litres connu sous le nom de Hellcat. Pour l’occasion, la marque a dévoilé une édition finale, limitée à 4000 exemplaires à travers le monde.

Au moment de l’annonce, le chef de la direction de Ram, Tim Kuniskis, déclarait que l’histoire du TRX n’était toutefois pas terminée, sans donner plus de détails sur ce qui allait suivre.

Les rumeurs n’ont pas tardé à se manifester et la plus persistante faisait état d’un moteur 6-cylindres pour l’année 2025. Et bien, elle semble vouloir se concrétiser, car des modèles équipés du moteur 6-cylindres Hurricane de 3,0 litres ont été vus à l’essai.

Le site Car Spy Media a partagé une vidéo qui montre un modèle à l’essai et à l’accélération, à environ 25 secondes, le son que l’on entend est vraisemblablement celui d’un moteur 6-cylindres, non d’un V8.

Une variante à haut rendement du moteur Hurricane développe 510 chevaux et équipe déjà le Jeep Grand Wagoneer L, un modèle massif s’il en est. Avec le TRX, qui est moins lourd, le moteur devrait offrir des performances correctes, mais pas aussi folles que celles proposées par l’ancien V8.

On peut toutefois s’attendre à des ajustements au moteur 6-cylindres, si bien qu’il pourrait proposer bien plus que 510 chevaux. Ce sera à voir.

Avec le moteur Hellcat, le Ram TRX profite de 702 chevaux et peut effacer le 0-97 km/h en 4,5 secondes. Il serait étonnant qu’une version à moteur 6-cylindres puisse faire mieux, mais elle sera assurément plus frugale ; le TRX à moteur V8 boit comme un trou !

Sur le modèle vu à l’essai, on peut observer des parties revêtues d’un camouflage. Ça indique assurément des modifications au style, en lien avec le nouveau groupe motopropulseur.

On peut s’attendre à ce que le Ram TRX 2025 soit présenté quelque part au début de l’année 2024, peut-être au Salon de Chicago qui a toujours été portée sur les camionnettes et gros VUS.