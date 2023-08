• J.D. Power vient de classer les meilleurs sites web des constructeurs automobiles. Ceux de Ram et Alfa Romeo arrivent en tête.

Lorsque vient le temps de magasiner un nouveau véhicule, le premier réflexe de la grande majorité des acheteurs est de se rendre sur les sites web des constructeurs qui proposent les modèles qui les intéressent et de s’amuser avec les outils de configuration de modèles.

Si vous vous êtes déjà prêté à l’exercice, vous savez que l’expérience est inégale d’un fabricant à un autre. Avec certains, le processus est très convivial alors qu’avec d’autres, il ne nous donne qu’une seule envie : aller magasiner ailleurs.

Site web de Ram Canada Photo : Ram

La firme J.D. Power s’est penchée sur cette question et en est arrivée à la conclusion que ce sont Ram et Alfa Romeo, toutes deux membres de l’empire de Stellantis, qui offrent aux acheteurs potentiels les sites les plus attrayants, et ce, à la fois parmi les marques génériques que celles dédiées aux véhicules de luxe.

Selon la méthodologie de J.D. Power, le maximum de points possibles pour chaque fabricant est de 1000.

Sites web de marques de luxe

Dans le segment haut de gamme, Alfa Romeo arrive en tête avec 755 points, soit 6 points de plus que BMW, 10 de plus qu’Infiniti, 14 devant Jaguar et 18 au-dessus de Porsche. Volvo et Audi traînent de la patte avec 689 points, derrière Genesis (699 points), Tesla (720) et Cadillac (721). La moyenne du segment pour les marques de luxe est de 724 points.

Sites web de marques de masse

L’étude de cet été (J.D. Power se prête aussi à l’exercice l’hiver) a aussi démontré qu’avec les marques grand public, c’est Ram qui se trouve en tête avec un pointage de 735 points. C’est 6 de plus que GMC, 7 devant Jeep, 8 en avant de Subaru et 22 points au-dessus de la moyenne de l’industrie.

Site web de Ford Canada Photo : Ford

En queue de peloton, on retrouve Ford avec 683 points, à peine devancée par Volkswagen à 684 points. La moyenne pour les constructeurs génériques est de 713 points.

« La satisfaction à l’égard des sites web peut être volatile, et ils ne sont pas à l’abri de l’évolution des préférences. Cependant, les fabricants se sont montrés très habiles lorsqu’il s’agit de concevoir des sites web et de s’assurer que ces derniers répondent aux normes modernes, plus que beaucoup d’autres industries, comme le montrent les données de l’étud.e. » - Jon Sundberg, directeur des solutions numériques chez J.D. Power.

Et vous, quels sont vos sites préférés chez les manufacturiers ?