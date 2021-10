Depuis un peu plus d’un an, Ram enquête sur un problème concernant un certain nombre de camionnettes ultras robustes (HD) de l’année modèle 2021. Ces dernières ont été aux prises avec des incendies dans le compartiment moteur.

Pour une raison quelconque, même lorsque le moteur est éteint, le relais de chauffage d’admission à semi-conducteurs des camions Ram équipés du moteur Diesel Cummins de 6,7 litres (turbo) peut subir un court-circuit et prendre feu. En mars de cette année, la compagnie a prévu de rappeler environ 20 000 véhicules aux États-Unis et au Canada, car elle pensait que le problème se limitait aux camions équipés de relais non protégés. En mai, Ram a découvert que le problème se produisait même dans les camions munis de relais protégés.

Conséquemment, la firme s’apprête à rappeler 131 177 modèles des années modèles 2021 et 2022.

Les unités en question sont les suivantes :

Ram 2500 (DJ) 2021-2022 construites entre le 3 août 2020 et le 8 octobre 2021 (67 597 unités)

Ram 3500 (D2) 2021-2022 construites entre le 5 août 2020 et le 8 octobre 2021 (39 324 unités)

Ram 3500 Châssis-cabine (DD) 2021-2022 construit entre le 12 août 2020 et le 7 octobre 2021 (7317 unités)

Ram 4500/5500 châssis-cabine (DP) 2021-2022, construits entre le 13 novembre 2020 et le 8 octobre 2021 (16 939 unités)

La division de camions du groupe Stellantis dit avoir connaissance d’une dizaine d’incendies de compartiment moteur, mais aucun accident ni aucune blessure n’ont été causés par ces brasiers.

Le problème le plus important pour l’instant est que les ingénieurs travaillant avec le fournisseur de composants n’ont toujours pas été en mesure de trouver la cause primaire des incendies. Jusqu’à ce qu’ils puissent le faire, Ram recommande de garer les modèles concernés à l’extérieur, loin des structures et des autres véhicules.

Le fabricant de camionnettes prévoit envoyer des lettres aux propriétaires à compter du 3 décembre, le jour même où il informera les concessionnaires de la correction à apporter.