On sait que Ram va proposer pour 2024 une camionnette tout électrique dans la série 1500. Le modèle va concurrencer le Ford F-150 Lightning qui est attendu ce printemps, ainsi que le Chevrolet Silverado EV qui est aussi dans les plans pour 2024. Ainsi que toutes les autres camionnettes électriques qui vont voir le jour d’ici là.

Jusqu’ici, aucun nom n’a été annoncé pour le nouveau modèle Ram, mais une récente demande pour la réservation d’un nom auprès de l’Office américain des brevets et des marques pourrait avoir révélé l’appellation que portera le Ram 1500 électrique lorsqu’il va enfin se pointer chez les concessionnaires. La nouvelle nous est rapportée par le site CarBuzz (https://carbuzz.com/news/this-is-what-rams-electric-truck-will-be-called).

Concrètement, Stellantis souhaiterait réserver le nom Ram Revolution. La demande couvre la section des « véhicules à moteur, à savoir des camionnettes pour passagers ». On ne parle donc pas d’un accessoire ou d’un événement que la compagnie compterait tenir sous cette appellation. Évidemment, la demande de nom alimente les spéculations concernant le fait que le nom Revolution serait ajouté au modèle pour désigner la variante tout électrique.

Photo : Ram/Stellantis Le futur camion électrique de Ram

On se souviendra que lors de l’annonce du modèle, Ram mentionnait vouloir redéfinir le segment. Dans cette optique, le nom Révolution fait du sens. En anglais, il comprend même les lettres consécutives EV pour Electric Vehicles.

On verra si le tout se concrétise, car il est important de le rappeler, le dépôt d’une demande de nom ne signifie pas toujours ce que l’on croit ou envisage. Disons qu’on a une première indication de la direction que pourrait prendre l’entreprise.

On demeure dans la spéculation.

Ram n’a pas commenté sa demande et n’a pas révélé comment elle compte appeler sa première camionnette tout électrique. On en saura plus d’ici la fin de l’année, assurément.