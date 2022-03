Un bien drôle de rappel en vue pour le GMC Terrain

On a droit à toutes sortes de rappels à travers l’industrie, mais celui qui s’apprête à toucher le GMC Terrain des années 2010 à 2017, est plutôt particulier. Concrètement, la division consacrée aux camionnettes et aux VUS chez General Motors (GM) doit inviter quelque 725 000 unités à l’atelier afin de corriger un problème avec les phares.

Selon la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent de Transports Canada, ceux-ci sont trop… forts/éblouissants. En fait, l’agence craint que d’autres conducteurs se trouvant à proximité soient aveuglés lors de certaines conditions météo, notamment la neige et le brouillard.

Plus précisément, la réflexion du boîtier des phares illumine deux petites zones situées au-dessus du véhicule qui, lorsqu’elles sont mesurées selon les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles, renvoient un résultat d’environ 450 à 470 candelas, l’unité d’intensité lumineuse. C’est plus de trois fois la limite autorisée à ces points de mesure.

En 2019, le constructeur a demandé à la NHTSA d’envisager une exemption pour le problème des phares du Terrain, affirmant que la « réflexion n’a aucun effet sur la sécurité du modèle pour les véhicules venant en sens inverse ou les véhicules environnants. » Il a également déclaré que le fournisseur de phares, Stanley, a redessiné des unités de remplacement qui « empêche les réflexions qui sont la cause du problème. »

GM a également déclaré qu’elle n’avait entendu parler que d’une seule demande d’un client liée à ce problème et qu’elle n’était au courant d’aucun accident ni d’aucune blessure relié à cette situation avec les phares.

Malgré tout, la NHTSA a rejeté la demande de GM vendredi dernier. Conséquemment, le géant américain devra rappeler les véhicules et réparer les phares sans frais. La NHTSA a déclaré qu’environ 726 959 Terrains fabriqués entre le 21 mai 2009 et le 13 juillet 2017 sont potentiellement concernés par ce rappel.

Le magazine Car and Driver, qui rapporte la nouvelle, explique que GM a déclaré à Reuters que certains Terrain ont reçu des pièces de remplacement pour les phares et que ces dernières faisaient en sorte que le problème a été corrigé pour les modèles de 2018 et plus récents.