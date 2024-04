Une première image du GMC Terrain 2025 de nouvelle génération a été partagée par la compagnie. Le modèle est attendu plus tard cette année. On voit une partie du faciès du VUS, y compris le phare et le logo AT4 sur la calandre.

Le Terrain vient s’ajouter à d’autres VUS mis à jour et rafraîchis par GMC, dont l’Acadia 2024 et le Yukon 2025. Ces deux derniers ont déjà fait l’objet d’un partage d’images, et c’est au tour de l’utilitaire compact Terrain d’être mis à l’honneur.

L’image nous indique que le prochain Terrain va proposer un design corsé et plus agressif que celui du modèle sortant. Nous pouvons également voir autour de la nouvelle calandre une garniture noir brillant qui rejoint les phares, avec une petite garniture trapézoïdale dans le pare-chocs.

En date d’aujourd’hui, nous ne savons pas grand-chose d’autre d’officiel à propos du GMC Terrain 2025 et de cette troisième génération du modèle. Il en va de même pour la date de présentation de l’utilitaire, même si l’on peut supposer qu’elle aura lieu avant la fin de l’année, probablement à l’automne. Lorsqu’un fabricant se met à publier des images de la sorte, cela signifie généralement que la présentation du modèle n’est pas très loin.

Groupe motopropulseur du GMC Terrain 2025 ?

Autrement, les spéculations veulent que le nouveau Terrain hérite de la même motorisation que son cousin, le Chevrolet Equinox, qui vient d’être révisé pour l’année-modèle 2025. Cette nouvelle édition accueille sous son capot un moteur 4-cylindres turbo de 1,5 litre (175 chevaux), et les deux configurations possibles sont la traction (en combinaison avec une CVT) ou le rouage intégral (avec une boîte automatique à huit rapports).

Des photos-espionnes du Terrain 2025, captées lors d’essais sur route, ont également révélé que l’intérieur va profiter d’un écran tactile plus grand et orienté verticalement, comme on a pu le voir avec le GMC Acadia 2024.