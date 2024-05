Honda procède au rappel de 187 000 camionnettes Ridgeline des années 2020 à 2024 en raison d’un problème avec la caméra de recul. En fait, un faisceau de fil contenu dans le hayon peut se briser et empêcher l’image captée par la caméra d’être projetée à l’écran, à l’intérieur du véhicule.

Le calcium et l’eau peuvent pénétrer dans le faisceau et l’endommager. Avec le temps, l’ouverture et la fermeture du hayon peuvent rompre le faisceau affaibli et couper la connexion entre la caméra de recul et l’écran du véhicule.

Une campagne similaire avait été lancée en 2022, mais elle ne visait alors que les années-modèles 2017 à 2019.

Pour résoudre le problème, les concessionnaires vont gratuitement remplacer le faisceau défectueux par nouveau, plus résistant.

Selon les documents fournis à la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), il y a eu 402 réclamations de garantie concernant cette situation, ce qui démontre que le problème est répandu et qu’il finit par se produire. Aucun accident ou blessure liés à ce problème n’a été rapporté.

Selon ce que rapporte le site Autoevolution, le faisceau est produit par la firme Aptiv Services US de Troy, au Michigan. Le tube torsadé qui le recouvre serait très sensible à l’humidité, ce qui explique pourquoi il finit par se briser avec le temps.

Un fil plus résistant aurait été introduit dans le processus de production le 3 mai dernier.

Les propriétaires seront contactés par courrier à partir du 1er juillet prochain.