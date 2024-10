Fiat et Mazda doivent rappeler leurs 124 Spider et MX-5, respectivement, pour un problème avec les coussins gonflables.

Fiat

Fiat doit procéder au rappel de 15 835 unités de son défunt coupé 124 Spider, car leurs coussins gonflables peuvent se déployer avec une « force excessive ». On parle bien des deux principaux coussins, soit ceux situés devant le conducteur et le passager. Il est question des modèles des années 2016 à 2020, assemblés entre le 31 mars 2016 et le 31 août 2020.

Au Canada, 1583 unités de la Fiat 124 Spider sont concernées par la campagne.

Chez Fiat, Transports Canada précise que le présent rappel ne concerne que les versions Abarth du modèle.

Mazda

Chez Mazda (avec le modèle jumeau MX-5), on parle de 77 670 unités. Les années touchées sont 2016 à 2023.

Au Canada, on compte 7274 exemplaires affecté par le rappel.

Mazda MX-5 2022 | Photo : D.Heyman

La cause du rappel

Le problème se trouve avec le logiciel du module de commande des coussins gonflables.

Le défaut ferait en sorte que les coussins se déclencheraient d’une manière inappropriée et en deux phases, ce qui n’est pas conforme aux normes fédérales américaines concernant la protection contre les blessures au cou, notamment. Le déploiement en deux temps pourrait aller au-delà des normes de protection, augmentant du coup le risque des blessures. Voilà pourquoi il est question d’une force excessive lors du déploiement.

Selon le rapport sur les rappels de sécurité, Mazda, l’entreprise responsable de l’assemblage de la 124 Spider, a d’abord informé Stellantis d’un problème potentiel avec les coussins en juillet. Les deux entreprises ont examiné le problème avant que Mazda ne décide de procéder à un rappel volontaire au début du mois.

FCA (Fiat Chrysler Automobiles [Stellantis maintenant] et Mazda vont commencer à informer les propriétaires concernés en novembre. La notice que recevront ceux-ci va leur demander d’amener leur véhicule chez un concessionnaire pour faire mettre à jour le logiciel du module de commande des coussins gonflables.