Premier rappel pour le nouveau Ram HD 2025

Au mois de mars dernier, nous étions du côté de Las Vegas pour assister aux débuts des versions mises à jour du Ram HD. Deux mois plus tard, un premier rappel touche la camionnette ultra robuste de la compagnie.

Les modèles des séries 2500 et 3500 sont donc concernés.

Le problème, c’est qu’à l’écran d’informations qui se situe devant le conducteur, la mauvaise information peut être transmise concernant le rapport de transmission qui est engagé. Il s’agit d’une erreur logicielle qui fait que l’information relayée à l’écran à partir du sélecteur de rapports, qui est situé à la colonne de direction, est erronée.

Deux problèmes peuvent survenir. Un délai entre l’action et l’affichage du bon rapport à l’écran, ou pire, l’affichage du mauvais rapport.

Avec des modèles appelés à remorquer de lourdes charges, disons qu’il est important que la bonne information soit donnée au conducteur.

Ram Heavy Duty 2025 - écran d’informations | Photo : Stellantis Canada

Pour la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, l’équivalent de Transports Canada, la transmission de la mauvaise information peut induire le conducteur en erreur, entraînant « un mouvement inattendu du véhicule et augmentant le risque d’accident ».

La bonne nouvelle, c’est que puisque la mise à jour du Ram HD est récente, le nombre d’unités touchées n’est pas encore important. On parle de 778 unités construites entre le 10 janvier et le 21 février 2025. On parle de 540 modèles 2500 et de 238 unités des versions 3500.

Le logiciel de chaque modèle sera mis à jour gratuitement.