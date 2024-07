Au début du mois de juin dernier, il était question dans ces pages d’un rappel concernant quelque 100 000 moteurs utilisés avec la camionnette Tundra et le VUS LX chez Lexus.

On avait alors mentionné que la compagnie n’avait à ce moment pas trouvé de solution au problème (des débris qui pouvaient avoir été laissés dans le moteur lors du processus de fabrication), et qu’elle allait informer le public de la marche à suivre avant la fin du mois de juillet.

Nous y voilà, et la décision annoncée a de quoi étonner ; Toyota et Lexus vont remplacer les moteurs des modèles concernés, des véhicules appartenant aux années 2022 et 2023, soit des produits de nouvelle génération dans les deux cas.

Au Canada, 9665 Tundra et 314 Lexus LX étaient visés par la campagne. En tout, on parle de 98 568 Tundra et 3524 Lexus LX.

Notez que le tout ne concerne que les modèles équipés du moteur à essence uniquement, et non du groupe motopropulseur hybride i-Force Max.

Toyota va commencer à contacter les propriétaires concernés à la fin du présent mois.