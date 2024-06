• Toyota rappelle 102 000 Tundra et Lexus LX 600 en raison de débris qui peuvent se trouver dans certains moteurs.

Toyota est reconnue pour sa fiabilité, mais depuis quelques années, son bilan n’est pas aussi reluisant qu’il l’a déjà été. Et cette semaine, un autre rappel important a été lancé par l’entreprise.

Ce dernier touche quelque 102 000 camionnettes Tundra et VUS Lexus LX 600. La raison ? Des débris peuvent se trouver à l’intérieur des moteurs V6, un problème provenant du processus d’usinage au cours de la production.

Le rappel concerne les modèles des années 2022 et 2023 et qui sont équipés du V6 biturbo de la génération actuelle, un moteur dont le nom de code est V35A-FTS. Le rappel ne concerne pas les véhicules équipés de la variante hybride i-Force Max du groupe motopropulseur. Au Canada, on parle de 9665 Tundra (2022 et 2023) et 314 LX 600 (2022) qui sont affectés.

Lexus LX 600 2022 | Photo : K.Soltani

Selon les informations qu’a transmises Toyota au site The Drive, il est possible que des débris d’usinage du moteur n’aient pas été correctement nettoyés sur les moteurs concernés pendant leur phase de construction, ce qui aurait pu contaminer l’ensemble du lot.

Sans tomber dans une description trop technique, si des débris présents finissent par adhérer à certaines composantes du fonctionnement interne du moteur, cela peut entraîner des problèmes comme le cognement, par exemple, ou encore un fonctionnement irrégulier ou le non-démarrage du moteur après un arrêt.

Ce qui peut être plus inquiétant, c’est une perte de puissance à vitesse élevée, ce qui représente un risque d’accident.

S’il y a une bonne nouvelle dans ce rappel, c’est qu’il ne s’agit pas d’un problème de conception, mais bien d’une erreur commise lors de la fabrication.

Toyota n’a pas encore trouvé de solution pour régler la situation. Elle va tenir les propriétaires et les informer de la marche à suivre d’ici la fin du mois de juillet.