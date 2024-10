Volkswagen a émis un rappel de sécurité concernant certaines versions de son Atlas 2024 ainsi que de son Atlas Cross Sport. Selon Volkswagen America, le maître-cylindre de frein de ces véhicules pourrait avoir été assemblé avec un mauvais ressort pour le piston secondaire.

Le problème réside dans le fait que le ressort en question est plus court que celui prévu. Cette différence de taille pourrait empêcher le piston de revenir à sa position de repos, bloquant ainsi le port du liquide de frein. En conséquence, les véhicules concernés pourraient voir leur force de freinage être diminuée, et ce, sans avertissement préalable pour le conducteur.

Maître-cylindre de frein : un composant essentiel

Pour rappel, le maître-cylindre de frein est une composante clé du système de freinage d’un véhicule. Il transforme la force exercée sur la pédale de frein en pression hydraulique pour activer les étriers de frein. Le fournisseur de ces pièces, TRW, une division mexicaine de l’entreprise acquise par l’allemand ZF Friedrichshafen en 2015, est pointé du doigt pour cette erreur d’assemblage.

Volkswagen Atlas 2024 | Photo : Volkswagen

Identification du problème chez Volkswagen

Volkswagen a détecté cette anomalie le 28 août 2024 lors du processus de remplissage du liquide de frein à son usine de Chattanooga, située au Tennessee. Cet établissement, qui fabriquait auparavant la Passat pour le marché nord-américain, est désormais responsable de la production de l’Atlas, de l’Atlas Cross Sport, ainsi que du VUS électrique ID.4.

Selon les documents publiés par la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, l’équivalent de Transports Canada, Volkswagen a reçu confirmation de son fournisseur concernant les mauvais ressorts entre le 2 et le 8 septembre 2024. Le problème a ensuite été signalé au Comité de sécurité des produits de la marque le 12 septembre. Le rappel a officiellement été décidé une semaine plus tard.

Détails du rappel et modèles concernés

La campagne de rappel, identifiée sous les codes 24V-723 ou 471F dans la terminologie de Volkswagen, touche 555 Atlas Cross Sport et 912 Atlas. Les véhicules concernés ont été produits entre le 15 août et le 10 septembre 2024 pour ce qui est de l’Atlas Cross Sport, et entre le 8 août et le 10 septembre 2024 pour l’Atlas.

Pièce défectueuse et solution

Le maître-cylindre défectueux est également compatible avec d’autres modèles Volkswagen tels que la Jetta, la Jetta GLI, la Golf GTI, et le Tiguan. Le prix de cette pièce varie entre 35 et 50 $ US, selon ce qu’on peut trouver en ligne.

La solution envisagée par Volkswagen consiste à remplacer le maître-cylindre de frein défectueux par une nouvelle pièce, sans frais pour les clients concernés. Par ailleurs, TRW/ZF a renforcé ses contrôles de qualité à son usine de production, tandis que Volkswagen a mis en place une numérisation précise sur la chaîne de production de l’Atlas afin de détecter d’éventuelles autres pièces défectueuses.