Deux autres rappels chez Ford, pour le Bronco et le Ranger

Ford accumule les rappels : Bronco et Ranger dans la mire

Ford en est déjà plus de 50 rappels cette année, ce qui est en train de lui assurer la palme encore une fois cette année à travers l’industrie. L’année dernière, le grand patron de la compagnie, Jim Farley, avait reconnu que la compagnie avait un problème de qualité et avait mentionné que des efforts seraient faits pour éviter que trop de véhicules quittent les usines avec des pépins qui finissent par entraîner des rappels.

De toute évidence, on est encore loin de la coupe. Simplement cette semaine, ce sont au moins quatre campagnes qui ont été lancées par le constructeur, dont celle qui nous intéresse ici concernant le VUS Bronco, ainsi que la camionnette Ranger.

Cette fois, ce sont 2048 modèles qui sont invités à l’atelier en raison d’un problème qui est directement relié à ce que Jim Farley avait reconnu, soit une question de qualité de construction à l’usine. Concrètement, les modèles visés ont des boulons manquants et sont aux prises avec un dispositif de sécurité pour les sièges d’enfants qui risquent de mal fonctionner.

Premier rappel

Concernant le premier rappel, la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, l’équivalent de Transports Canada, indique que 2002 VUS Bronco de 2024 peuvent voir leur porte arrière gauche être ouverte de l’intérieur même lorsque le loquet de sécurité pour empêcher les enfants de l’ouvrir est enclenché.

Le problème est dû à un ajustement du processus de fabrication visant à améliorer l’affaissement des portières. En voulant améliorer quelque chose, cela « a provoqué par inadvertance un déplacement de l’emplacement du support de renforcement de la serrure de la porte arrière gauche.

En conséquence, lorsque le loquet de sécurité pour les enfants est activé, le levier de déverrouillage intérieur peut entrer en contact avec celui de la sécurité pour les enfants lorsque la poignée intérieure de la porte est tirée, ce qui permet à la porte de s’ouvrir », peut-on lire dans les documents publiés.

Un rappel avait été initialement lancé en 2024 pour réparer 9847 véhicules, mais des milliers d’autres ont été exclus par erreur par un employé de Ford. Les concessionnaires inspecteront les serrures de sécurité pour enfants et remplaceront le verrou de la porte arrière si nécessaire.

Ford Ranger 2024 | Photo : Ford

Deuxième rappel

La seconde campagne concerne 46 Bronco et Ranger de l’année modèle 2025. Dans ce cas, les boulons qui fixent le cadre du siège du conducteur à la carrosserie peuvent être desserrés ou manquants, ce qui peut augmenter le risque de blessure en cas d’accident.

Ce problème a été imputé aux travailleurs de l’usine d’assemblage du Michigan qui « n’ont pas suivi les procédures correctes de remplacement des pièces et n’ont pas veillé à ce que ces sièges comprennent les deux boulons arrière avec validation du couple ».

L’erreur est humaine et nous le comprenons. Elle est seulement trop fréquente chez Ford pour que ce ne soit toujours que des hasards. Un manque de rigueur dans les routines et processus de fabrication semble évident, et ce, depuis des années.

Les véhicules qui n’ont pas le bon nombre de boulons ou qui sont victimes du desserrement de ces derniers vont se trouver avec des sièges qui oscillent ou se balancent lors de la conduite. Heureusement, la réparation est simple ici ; les concessionnaires inspecteront les fixations du siège et les resserreront ou en installeront de nouvelles si nécessaire.

Ford n’a pas connaissance de blessures ou d’accidents liés à ces problèmes, mais la compagnie a été informée par un concessionnaire qui a constaté l’absence de deux boulons sur un Ranger 2025.