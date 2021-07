Les transmissions manuelles ne sont plus aussi populaires aujourd'hui qu'elles l'étaient autrefois. Les transmissions manuelles sont très différentes de leurs homologues automatiques et elles présentent également des symptômes uniques d'usure ou de dysfonctionnement. Si vous en avez une, vous vous demandez peut-être quand remplacer l'embrayage de votre transmission manuelle pour ne pas rester coincé sur le bord de la route.

Avec kit-embrayage, ils peuvent vous trouver un garage n’importe où en France qui sera capable de diagnostiquer votre véhicule et de vous faire un devis embrayage.

Gardez à l'esprit que la longévité d'un embrayage dépend autant des habitudes de conduite du conducteur que de la qualité de la pièce. La géographie fait aussi la différence. Les kilomètres d'autoroute sans bouchon sur terrain plat ne fatigueront pas votre embrayage. Le trafic stop-and-go ainsi que les changements de pente qui sont typiques des régions montagneuses raccourciront considérablement la durée de vie d'un embrayage.

Symptômes d'un embrayage défaillant

Un problème d'embrayage peut ressembler à un problème de transmission, mais ce sont en fait des pièces distinctes avec des exigences d'entretien uniques.

Lorsqu'un embrayage est défaillant, il peut : ressentir du patinage en changeant de vitesse ; faire du bruit lorsque vous enfoncez ou relâchez la pédale ; on a l'impression que ça glisse comme si vous n'engagez pas complètement les vitesses ; ou vous pouvez avoir une pédale d'embrayage qui est anormalement difficile à enfoncer.



Quand dois-je faire vérifier ma boîte de vitesses manuelle ?

Comme la plupart des choses avec votre véhicule, si vous remarquez un changement de fonctionnement, vous devriez le faire vérifier. De même, si vous présentez l'un des symptômes décrits ci-dessus, vous devez faire en sorte que votre voiture soit inspectée en priorité.

Le diagnostic du problème potentiel nécessite un passage au garage.

Dois-je changer le liquide ?

Oui. Vous devriez vous référer à votre manuel du propriétaire pour savoir quand il est recommandé pour votre véhicule, car chaque marque et modèle a des spécifications uniques. Les huiles pour les transmissions manuelles ont changé au fil des ans et toutes les huiles ne sont pas les mêmes. L'intervalle dépend du type et du poids du liquide utilisés dans votre transmission.

Certains fabricants considèrent leur huile valable à « vie ». Bien que nous soyons d'accord, les fluides se sont améliorés au fil des ans, nous vous prévenons qu'ils ne dureront pas éternellement. Dans ces cas, nous recommandons de changer le liquide à des intervalles compris entre 50 000 et 80 000 kilomètres en fonction des habitudes du conducteur, de la géographie, du type de liquide et du véhicule.

Les transmissions manuelles nécessitent moins de liquide qu'une transmission automatique, car le conducteur engage activement les vitesses. Il s'agit généralement d'un système plus simple qui nécessite moins d'électronique et de capteurs en raison du rôle du conducteur dans le changement de vitesse. Cette réalité n'est pas une excuse pour sauter l'entretien régulier de votre embrayage et de votre transmission.