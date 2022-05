Renaissance du Volkswagen Half-Track Fox

Photo : Volkswagen La Volkswagen Half-Track Fox, dans la neige

La division des véhicules commerciaux de Volkswagen a effectué un boulot effacé, mais extraordinaire au cours des quatre dernières années ; redonner vie à un véhicule unique qui a été modifié il y a environ 60 ans.

C’est à la fois un plaisir pour les yeux et pour les sens, et ça séduit tout amateur de véhicules modernes ou anciens. De plus, c’est un immense respect de l’histoire, ce qui manque trop souvent dans nos sociétés.

Le véhicule en question a été à l’époque surnommé le Volkswagen Half-Track Fox. Concrètement, lorsqu’il a quitté l’usine de Hanovre, en Allemagne, où il a été construit, il a pris la direction de l’Autriche pour rejoindre son nouveau propriétaire. Ce dernier n’avait pas l’intention de se servir de son nouveau Microbus de façon conventionnelle. Mécanicien de formation, Kurt Kretzner l’a modifié en monstre tout-terrain vraiment particulier. Il a consacré quatre années pour faire passer l’idée qui germait dans sa tête à la réalité.

Kurt Kretzner présentait alors son bus comme une solution pour tous, des chasseurs aux gardes forestiers, en passant par les docteurs habitants en région ou toute autre personne appelée à se déplacer en terrains inhospitaliers alors que les conditions ne facilitent pas les sorties. L’homme avait alors expliqué qu’il avait modifié le véhicule à son goût, car il ne trouvait pas ce qu’il voulait sur le marché.

Photo : Volkswagen La Volkswagen Half-Track Fox, avant

Comme vous pouvez le voir sur les photos, le modèle possède quatre essieux. Les deux qui sont situés à l’avant, équipés de pneus de 14 pouces, servent à diriger le véhicule, tandis que ceux à l’arrière sont pourvus d’un mécanisme de transmission par chaîne qui transforme les roues de 13 pouces en chenilles. Cette configuration permet au bus d’avoir un rayon de braquage d’environ 10 mètres.

Le mécanicien a équipé chaque pneu d’un frein et il a installé un différentiel automatique à glissement limité pour aider à gérer la puissance… qui était tout sauf importante à l’époque. Le Volkswagen Microbus était propulsé par un moteur de 1,2 litre développant seulement 33 chevaux. Sa vitesse maximale était de 35 km/h.

Photo : Volkswagen La Volkswagen Half-Track Fox, cabine

Photo : Volkswagen La Volkswagen Half-Track Fox, intérieur

Selon ce que la compagnie mentionne, il ne resterait qu’un seul Half-Track Fox, mais Kurt Kretzner en aurait construit un deuxième. Seul celui remis à neuf par Volkswagen a été retrouvé. Après sa construction et son utilisation lors de ses premières années, le véhicule s’est retrouvé au musée Porsche de Gmünd, en Autriche. Il est ensuite passé aux mains d’un groupe de passionnés qui a tenté de le restaurer (autour de 2005), mais l’entreprise n’a pas fonctionné.

En 2018, le véhicule s’est retrouvé au sein de la division commerciale de Volkswagen. C’est alors qu’une équipe a entamé un processus de restauration complète, allant jusqu’à repeindre la carrosserie extérieure d’un orangé mat similaire à celui de l’époque. Les artistes qui ont redonné vie au modèle ont eu carte blanche pour concevoir l’intérieur. Le Volkswagen Half-Track Fox a fait une sortie officielle en février dernier, d’où la série de photos du modèle en pleine action dans la neige.

On a beau se diriger vers une ère tout électrique et le monde de l’automobile évolue, mais il ne faut jamais oublier ce qui nous a menés jusqu’à aujourd’hui.

Photo : Volkswagen La Volkswagen Half-Track Fox, profil

Photo : Volkswagen La Volkswagen Half-Track Fox, au travail

Photo : Volkswagen La Volkswagen Half-Track Fox, sur une pente

Photo : Volkswagen La Volkswagen Half-Track Fox, roues

Photo : Volkswagen La Volkswagen Half-Track Fox, trois quarts avant