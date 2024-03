• Le nouveau Renault 5 E-Tech tout électrique est présenté au Salon de l'auto de Genève, édition 2024.

Quantité de modèles qui sont commercialisés en Europe ne le sont pas en Amérique du Nord, et vice versa. C’est ainsi depuis la nuit des temps. Les besoins des consommateurs sont différents, les constructeurs ne sont pas toujours les mêmes, et les réalités sont bien distinctes.

Lorsqu’on jette un coup d’œil à l’offre européenne, il est normal de trouver des bolides que l’on aimerait retrouver chez nous. On devine que c’est la même chose pour nos compatriotes d’outre-mer, lorsqu’ils constatent ce qui est vendu ici.

Le plus récent modèle qui fait jaser, c’est la version moderne et électrique, une interprétation en vérité, de la mythique Renault 5. Celle qui a été vendue chez nous à la fin des années 70 et au début des années 80, et qui avait entre autres été baptisée le Chameau ici en raison de sa faible consommation (on l’appelait Le Car du côté américain), a marqué une génération.

Renault Rafale 5 E-Tech 2024 Photo : Renault

Ainsi, lorsque Renault a annoncé qu’elle faisait revivre le modèle à l’ère électrique, la nouvelle a attiré l’attention ici.

Et voilà que la version de production vient d’être dévoilée par l’entreprise, révélant au passage un modèle qui a respecté l’esprit du concept qui avait été présenté il y a trois ans.

Et ce qui est le plus intéressant pour les consommateurs, c’est que Renault prévoit de la commercialiser au prix alléchant de 25 000 euros, soit environ 36 500 $ CA.

Le développement de la Renault 5 E-Tech n’aura duré que trois ans, ce qui est très court.

Renault Austal 5 E-Tech 2024 Photo : Renault

Le design extérieur évoque la Cinq originale, avec entre autres ce hayon bien incliné à l’arrière et ces feux disposés de façon verticale aux extrémités arrière des piliers C. Le reste de la présentation est bien sûr très moderne, avec la signature lumineuse à l’accueil, l’aérodynamisme poussé du modèle pour un meilleur rendement énergétique, ainsi qu’un habitacle moderne et coloré qui est dominé par un immense écran de 10,1 pouces à la planche de bord.

Sur le plan technique, la Renault 5 E-Tech est la première à profiter de la nouvelle plateforme AmpR Small. Celle-ci offre un empattement long et présente des caractéristiques qui en réduisent le poids. Elle permet également la recharge bidirectionnelle en courant alternatif.

Son autonomie est évaluée à quelque 400 km sur le cycle européen WLTP, ce qui signifierait quelque chose autour de 320 km chez nous. Trois niveaux de puissance seront possibles, soit 94, 121 et 148 chevaux.

Malheureusement, pour voir le modèle sur la route, il faudra faire un détour sur le Vieux Continent, mais il semble clair que ce produit ferait un tabac chez nous.