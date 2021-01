Retards de livraison pour le Ford Mustang Mach-E

Le VUS électrique Ford Mustang Mach-E est l’un des véhicules les plus attendus de l’année 2021, mais ceux qui en ont commandé un devront s’armer de patience, car on apprenait aujourd’hui que des retards de livraison étaient prévus à l’horaire.

Concrètement, c’est un problème de qualité (qui n’a pas été révélé) qui retarde les débuts du véhicule.

La compagnie a déclaré qu’elle « retenait » plusieurs centaines de Mustang Mach-E pour effectuer des inspections et des analyses techniques supplémentaires. C’est cette opération qui pourrait pousser les retards de livraison jusqu’à huit semaines et c’est valable pour les consommateurs américains et canadiens.

« Dans le cadre de notre engagement à livrer des véhicules de haute qualité, nous effectuons des contrôles de qualité supplémentaires sur plusieurs centaines de Mustang Mach-E construits avant le début des livraisons aux concessionnaires le mois dernier », a déclaré Emma Bergg, porte-parole de Ford. « Nous voulons nous assurer qu’ils répondent à la qualité que nos clients attendent et méritent. »

Photo : D.Boshouwers Ford Mustang Mach-E, avant

Le site Automotive News, qui rapporte la nouvelle, explique qu’Emma Bergg a refusé de s’étendre sur ce qui était spécifiquement en cause. Le modèle est assemblé à Cuautitlan, au Mexique. Elle a toutefois déclaré que les retards pourraient être « beaucoup moins importants ».

Devrait-on s’inquiéter ? Oui et non. Oui, car Ford a vécu toutes sortes de problèmes avec les débuts de la production de la nouvelle génération de son VUS Explorer à l’automne 2019. Voilà que 18 mois plus tard, elle semble vivre des ennuis similaires avec un autre nouveau produit. Parallèlement, ce genre de problèmes est commun à l’arrivée d’un nouveau modèle.

Conséquemment, il n’y a pas lieu de paniquer encore, mais nous aurons la situation à l’œil.

Quant au Mustang Mach-E, a-t-on besoin de rappeler à quel point il est important pour Ford ? La bonne nouvelle pour Ford, c’est que le 11 janvier dernier, il a été nommé VUS nord-américain de l’année par un groupe de 50 journalistes automobiles, ce qui annonce une suite prometteuse.

