Le programme fédéral qui octroyait des rabais à l’achat d’un véhicule électrique, qui était connu sous le nom d’iVZE (incitatifs pour les véhicules zéro émission), a été sabré par le gouvernement de Justin Trudeau en janvier dernier, et ce, sans avertissement.

On savait que les fonds qui lui étaient destinés s’épuisaient et l’on s’attendait à ce qu’il prenne fin au printemps. Sa coupure nette en janvier avait surpris et choqué l’industrie, notamment les concessionnaires qui se sont retrouvés aux prises avec des stocks importants de véhicules électriques, qu’ils avaient prévus en anticipation des ventes potentielles avec le programme en place.

Il s’est passé beaucoup de choses depuis, y compris un changement à la tête du gouvernement avec l’élection de Mark Carney. Depuis quelques semaines, la rumeur courait voulant que le programme soit de retour. Hier, la ministre de l’Environnement, Julie Dabrusin, a confirmé que le gouvernement fédéral allait relancer un programme de remises aux consommateurs afin de rendre les véhicules électriques plus abordables et accessibles.

On ne sait pas à quel moment le programme sera rétabli ni quel nom il prendra (ou conservera), mais on peut se douter que ce sera lors du dépôt du budget, ce qui devait se faire au début de l’automne.

| Photo : Toyota

Des ventes à la baisse

Le retrait du programme a eu un effet sur les ventes de véhicules électriques, il va sans dire. Il faut aussi tenir compte du fait que plusieurs consommateurs se préparaient à la chose et ont décidé de devancer leurs achats. N’empêche, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Lors du premier trimestre de cette année, le pourcentage de ventes de véhicules zéro émission étaient à 8,11 % au pays, une baisse par rapport aux 16,5 % enregistrés au quatrième trimestre de 2024, selon les informations que l’on peut trouver sur le site de Statistique Canada.

En 2024, le mois où le pourcentage de ventes de véhicules zéro émission a été le plus faible a vu le taux être de 10,65 %. En avril 2025, il était à 7,53 %.

Le problème, c’est que le gouvernement canadien a un mandant en place concernant le pourcentage de véhicules zéro émission qui doivent être vendus chaque année jusqu’en 2035, l’année où l’on exigera que tous les véhicules neufs vendus soient à zéro émission. Pour 2026, l’exigence est à 20 %.

S’il veut atteindre ses objectifs, il doit remettre des incitatifs en place pour favoriser la vente de modèles électrifiés.

L’opposition officielle exige le retrait des normes menant vers 2025, arguant que cela ne représente plus la réalité du marché et des goûts des consommateurs.

On a récemment vu Ford du Canada y aller d’un argument dans le même sens. Pour le moment, le gouvernement n’entend pas bouger là-dessus.