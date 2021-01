Si vous rêvez de faire l’acquisition d’une voiture ancienne, et plus précisément d’un muscle car, une chance incroyable va s’offrir à vous très bientôt alors qu’une collection incroyable consacrée à ce type de véhicule s’en va à l’encan.

Pourquoi ? Parce que le musée Muscle Car City de Rick Treworgy, qui regroupe une des plus grandes collections de voitures américaines de haute performance au monde, ferme définitivement ses portes le 17 janvier prochain, soit dimanche. Avec plus de 200 voitures, pour la plupart des modèles GM, c’est le nirvana pour tout amateur de puissance à l’américaine.

À preuve, le regroupement de véhicules à vendre est annoncé comme une orgie de 65 000 chevaux. La collection est située à Punta Gorda, en Floride. Elle occupe une surface de 60 000 pieds carrés, dans un ancien magasin Walmart. Le propriétaire, Rick Treworgy a fait fortune dans l’immobilier commercial et pour le plaisir, il a commencé à amasser des muscle car vraiment incroyables.

Photo : Mecum Auctions L'intérieur du musée Muscle Car City

Dans certains cas, sa collection peut contenir chaque année d’un modèle en particulier, ou un regroupement des ensembles d’options les plus rares et les plus performants d’une année ou d’un modèle précis.

En 2014, dans le cadre d’un reportage (série Car Crazy), on apprenait que Rick Treworgy possédait à lui seul 80 Corvette, soit plus que le véritable musée Corvette de Bowling Green, au Kentucky. Parmi elles, 20 appartiennent à l’année 1967, le millésime préféré du collectionneur, clairement. Autrement, on retrouve des modèles de toutes les décennies, y compris une version 2020 récemment acquise.

Photo : Mecum Auctions Une Chevrolet Chevelle Z-16 1965

Des Chevrolet Impala de 1958 à 1969, des Chevrolet El Camino, des Chevrolet Nova de 1963 à 1970, on en retrouve vraiment pour tous les goûts. Mieux, souvent les versions sont parmi les plus désirables qui soient avec des transmissions manuelles à quatre vitesses, les plus gros blocs, ou des groupes d’options particuliers comme une Chevrolet Chevelle 1965 Z16 SS 396 d’usine, l’une des 200 qui ont été commandées par des concessionnaires Chevrolet.

Des Camaro ? Oui, y compris deux versions COPO de 1969. Rick Treworgy possède même le seul exemplaire connu d’une Chevrolet Phaeton de 1936, dont seulement sept ont été construites.

L’encan sera tenu par le groupe Mecum les 22 et 23 janvier prochains. C’est à ne pas manquer.

Photo : Mecum Auctions L'intérieur du musée Muscle Car City, img. 1

Photo : Mecum Auctions L'intérieur du musée Muscle Car City, img. 2

Photo : Mecum Auctions L'intérieur du musée Muscle Car City, img. 3

Photo : Mecum Auctions L'intérieur du musée Muscle Car City, img. 4

Photo : Mecum Auctions L'intérieur du musée Muscle Car City, img. 5

Photo : Mecum Auctions L'intérieur du musée Muscle Car City, img. 6