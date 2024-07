Le Rivian R3X va suivre le R2, « aussitôt que possible »

• Rivian veut mettre sur le marché son R3X, aussitôt le R2 lancé.

Tranquillement, la marque Rivian s’implante sur le marché. On a d’abord eu droit à la camionnette R1T, puis au VUS R1S. La patience a été de mise, mais ces véhicules se font de plus en plus nombreux sur les routes.

Et rappelons que lors d’une présentation aux investisseurs le mois dernier, Rivian a confirmé un partenariat avec le groupe Volkswagen qui verra le fabricant allemand y aller d’une participation de cinq milliards dans Rivian, en échange de l’accès à l’architecture électrique et aux ressources de développement logiciel de Rivian. La compagnie a également annoncé cinq autres véhicules, dont certains modèles plus abordables.

Le prochain véhicule que la compagnie va lancer sera un VUS de format plus compact R2. Ce dernier est prévu pour l’année 2026.

Par la suite, Rivian a déjà annoncé que le R3 suivrait, en compagnie d’une variante plus sportive nommée R3X. Sur la photo du modèle où l’on peut le voir de profil, on peut assez facilement s’imaginer une vieille Volkswagen Golf haute sur patte.

Rivian R2, R3 et R3X | Photo : Rivian

Le grand patron de la marque, RJ Scaringe, a récemment confirmé que ce serait cette déclinaison qui serait lancée en premier, avant la version régulière du modèle. Le dirigeant a aussi mentionné qu’il souhaitait que la fabrication de ce R3X se fasse « dès que possible », soit après la sortie du R2.

On sait que le R3 va partager sa plateforme avec le R2. Toutefois, l’empattement de ce modèle sera plus court de cinq pouces par rapport au R2. Imaginez le R2 comme un produit compact et le R3 comme un modèle sous-compact, mais quand même spacieux.

Rivian souhaite proposer des groupes motopropulseurs à un, deux et trois moteurs, cette dernière configuration offrant un moteur pour l’essieu avant et deux pour l’arrière. Il faudra surveiller si les R3 et R3X offrent les mêmes solutions de ce côté, compte tenu de leurs vocations différentes.

Chose certaine, il y a de plus en plus lieu d’être optimistes lorsqu’il est question de l’avenir de cette jeune pousse.

Rivian R3X, de profil | Photo : Rivian

Rivian R3X, profil | Photo : Rivian

Rivian R3X, arrière | Photo : Rivian

Rivian R3X, intérieur | Photo : Rivian

Rivian R3X, trois quarts avant | Photo : Rivian