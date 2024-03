• Les Rivian R3 et R3X, deux nouveaux VUS électriques, ont été présentés en même temps que le Rivian R2 cette semaine.

Hier, Rivian a dévoilé un modèle que l’on attendait avec impatience, le VUS R2. Mais la compagnie a profité de l’occasion de présenter deux autres nouveaux modèles encore plus petits, les utilitaires R3 et R3X. Ce fut la surprise de la journée.

Si les deux sont plus petits que le R2, ils partagent sa plateforme. Leur empattement est toutefois plus court de cinq pouces et s’ils atteignent le marché, ce sera comme propositions d’entrée de gamme, en 2027.

Le future Rivian R3X Photo : Rivian

Le design des Rivian R3 et R3X

Le R3 nous fait voir un style que l’on connaît bien, lui qui reprend la signature des R2 et R1S. Les roues sont disposées aux extrémités du véhicule, ce qui fait que les porte-à-faux avant et arrière sont très courts.

À l’instar des autres modèles de la marque, le hayon est porteur d’un feu qui s’étend sur toute la largeur ainsi que d’une petite section contenant la vitre, qui s’ouvre indépendamment. Selon Rivian, ce sera très utile pour ceux qui voudront transporter des objets plus longs, comme des planches de surf.

Dévoilement du Rivian R3 Photo : Rivian

Puisque le modèle repose sur la même structure, on peut s’attendre au même genre d’autonomie (531 km), et même plus puisque le poids sera assurément moindre. Des configurations à un, deux et à trois moteurs pourraient bien être de la partie, comme avec le R2.

Dans ce dernier cas, on parlera du modèle R3X, une version plus puissante du R3. Cette déclinaison sera aussi pourvue de roues et de pneus plus larges, et proposera une garde au sol plus élevée. Ce modèle, clairement, va s’adresser aux aventuriers du week-end. À bord, on aura droit à un environnement bien éclairé et aéré, en raison de la forme de la cabine et de la présence d’un grand toit vitré.

L'intérieur du Rivian R3X Photo : Rivian

Les sièges avant ET arrière de ce R3X pourront être couchés à plat, ce qui est idéal lorsque le véhicule est appelé à servir de chambre d’hôtel lors d’une excursion.

Comme on le soulevait hier, la grande question sera de savoir si Rivian terminera la prochaine année avec une meilleure situation financière, elle qui a essuyé de lourdes pertes l’an dernier et qui a dû effectuer des mises à pied pour en éponger une partie.

Des modèles plus abordables aideront certainement l’entreprise à percer davantage le marché, à condition que lesdits modèles soient rentables. Rivian perd en ce moment de l’argent à la vente de chaque unité.

N’empêche, la compagnie va de l’avant, et avec les présentations d’hier, si tout se passe bien, la gamme va compter au moins cinq modèles en 2027.

Les prix de ces deux modèles n’ont bien sûr pas été partagés hier, mais puisque le R2 a été annoncé à 45 000 $ US, on peut s’attendre à quelque chose autour de 35 000 $ US ou 40 000 $ US avec les R3.

Rivian R3 gris Photo : Rivian

Design extérieur du Rivian R3X Photo : Rivian

L'arrière du Rivian R3X Photo : Rivian