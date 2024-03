Après nous avoir partagé des bribes d’informations et quelques images ici et là, Rivian a levé le voile officiellement sur le troisième véhicule qu’elle compte commercialiser, soit le VUS R2.

Ce modèle, plus abordable, va jouer un rôle majeur dans la suite des choses pour cette entreprise, dans sa réussite ou non. Les deux modèles actuels proposés par le constructeur, la camionnette R1T et le VUS R1S sont certes élégants, mais leurs prix ne sont pas accessibles pour tous.

Design extérieur de Rivian R2 2026 Photo : Rivian

Rivian R2 2026 gris Photo : Rivian

Le R2 sera proposé à un prix de départ de 45 000 $ US, ce qui va assurément séduire plusieurs acheteurs déjà intéressés par les produits de cette firme relativement nouvelle.

La production ne sera pas lancée avant 2026, cependant, ce qui fait que plusieurs choses pourraient changer d’ici là, dont le prix annoncé. Disons qu’on a déjà vu ça par le passé. Néanmoins, Rivian sera probablement très agressive, car elle a besoin d’un modèle abordable pour espérer rivaliser avec Tesla et tous les autres fabricants qui promettent, à court et à moyen terme, des modèles électriques moins chers.

L'intérieur de Rivian R2 2026 Photo : Rivian

Dévoilement de Rivian R2 2026 Photo : Rivian

Hier, on vous dévoilait quelques informations concernant le modèle, dont ses dimensions et son autonomie, informations confirmées lors du dévoilement officiel. Ce qui retient l’attention, c’est l’autonomie estimée à 330 miles, soit 531 kilomètres. Le modèle va proposer quantité d’accessoires certains d’intéresser les amateurs de plein air, comme un système de fixation de vélo qui se connecte facilement à l’arrière du véhicule.

Mais au-delà de ce qu’il promet et qu’il finira par proposer, le défi demeure entier pour Rivian. La firme a déclaré avoir perdu 1,58 milliard USD au cours des trois derniers mois de 2023, ce qui a porté ses pertes annuelles nettes à 5,4 milliards UDS. La compagnie a perdu des dizaines de milliers de dollars par véhicule vendu l’année dernière, alors qu’elle s’efforçait d’augmenter sa production et de générer une demande au-delà de la première vague initiale d’acheteurs.

Les actions de Rivian ont perdu 53 % depuis le début de l’année, pénalisées par des chiffres de livraisons décevants et par son annonce de février concernant la croissance de sa production en 2024, prévue pour être nulle.

Mais ce n’est pas tout. Rivian a également annoncé son intention de licencier 10 % de son personnel salarié, la troisième série de mise à pied du genre au cours des deux dernières années. Elle devrait fermer son usine de Normal, en Illinois, pendant plusieurs semaines afin d’apporter des améliorations à la ligne qui produit le R1T.

Rivian R2 2026 blanc Photo : Rivian

Parallèlement, elle prévoit construire une usine au coût de cinq milliards en Géorgie, pour assurer la production du R2 à compter de 2026.

Ses dirigeants se montrent rassurants, toutefois. En février, le grand patron de Rivian, RJ Scaringe, déclarait que le segment des VUS de taille intermédiaire ciblé par l’entreprise était « un marché massif avec peu d’options convaincantes pour les véhicules électriques autres que Tesla. »

Marina Hoffman, porte-parole de Rivian, a déclaré que l’entreprise avait une « vision claire vers la rentabilité », citant les efforts de réduction des coûts et d’augmentation de l’efficacité dans son usine de production de l’Illinois. L’entreprise a réduit le nombre d’équipes pour construire le même nombre de véhicules et renégocie actuellement les contrats avec ses fournisseurs.

Le temps nous dira si les décisions prises sont les bonnes. On le souhaite pour l’entreprise, ses employés, ainsi que les consommateurs qui sont toujours gagnants lorsque l’offre est la plus diversifiée possible.

Le tout nouveau Rivian R2 2026 Photo : Rivian