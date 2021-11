Rivian livrera son VUS R1S comme prévu en janvier

La compagnie naissante Rivian, qui vient de faire des débuts fracassants en bourse, doit commencer les livraisons de son VUS R1S au tournant de l’année 2022. Or, on apprenait mercredi que ces dernières allaient plutôt être reportées à la période de mai à juillet. Les informations qui circulaient mentionnaient que le fabricant avait d’ailleurs commencé à avertir les gens qui avaient réservé un exemplaire.

La nouvelle a fait chuter le titre de Rivian de 4,2 % mercredi, pour une clôture à 114,85 $. Il était à 112,13 $ vendredi au moment d’écrire ces lignes.

Rivian n’a pas immédiatement commenté la chose. Or, elle a pu le faire auprès du site GreenCarReports depuis pour apporter un petit correctif ; le modèle, dont la production doit être lancée en décembre, sera en effet livré à compter de janvier. Ce ne sont que quelques clients qui sont touchés par le délai.

Voilà qui est rassurant pour les investisseurs qui viennent de se tourner massivement vers cette nouvelle entreprise, portant sa valeur sur le marché à quelque 100 milliards. Rivian a l’intention de construire une deuxième usine aux États-Unis et d’en ouvrir d’autres en Europe et en Chine. On ne sait pas où ni quand la deuxième installation américaine verra le jour, toutefois.

Plus tôt cette année, on vous mentionnait que la firme avait réservé une dizaine de noms pour de futurs véhicules ; il ne faut donc pas douter de ses objectifs. Reste à voir si le tout va se concrétiser, mais ses débuts sont intéressants.