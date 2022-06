Autre retard pour les débuts du Rivian R1S

Depuis le début de la production de son premier modèle, la camionnette R1T, tout ne va pas comme sur des roulettes pour l’entreprise naissante Rivian. Celle qui nous promet depuis maintenant un peu plus de quatre ans deux modèles (les R1S et R1T) est aux prises avec différents problèmes et aussi ceux qui touchent l’industrie en général, soit les ennuis avec la chaîne d’approvisionnement engendrés par la crise des puces électroniques.

Et voilà qu’une autre mauvaise nouvelle émane de l’entreprise, soit le retard pour les débuts du deuxième modèle de la compagnie, le VUS R1S. En fait, c’est le site Autoevolution qui nous apprend la chose. Ce dernier a noté une information parue sur le site de discussion RivianForums. Samedi, un membre a ouvert un fil de discussion avec le texte d’une lettre que Rivian a envoyée à ceux qui ont réservé un modèle R1S. Celle-ci fournissait une mise à jour sur les périodes de livraison, repoussant les fenêtres d’un à neuf mois.

Selon d’autres membres, certains détenteurs de réservations qui attendaient le R1S depuis mars ou avril de cette année — et qui n’ont toujours pas leur modèle — ont vu la réception de leur modèle être déplacée au quatrième trimestre, entre octobre et décembre. D’autres ont eu la chance de bénéficier de délais plus courts, soit une prise de possession entre août ou septembre.

Photo : Rivian Rivian R1S, profil

Ce qui est intéressant, c’est que la lettre expliquait pourquoi la compagnie était aux prises avec ces nouveaux délais. Elle notait entre autres la crise actuelle, mais elle faisait aussi état de son inexpérience. « Puisque nous avons continué à naviguer avec une chaîne d’approvisionnement restreinte, nous avons dû réduire la complexité (de certains modèles) partout où cela était possible, y compris en donnant la priorité à certaines combinaisons de construction par rapport à d’autres. »

Et Rivian doit composer avec une autre réalité qui a été confirmée par son grand patron, R. J. Scaringe. Il a simplement expliqué, en gros, que Rivian devait parfois attendre son tour pour obtenir des pièces, car les fournisseurs ont tendance à donner la priorité à leurs clients plus réguliers et plus établis. Rivian doit encore faire sa place et faire ses preuves.

Une autre raison donnée par l’entreprise offre un point de vue intéressant : « Nous continuons à donner la priorité aux livraisons dans les endroits où l’infrastructure de service est en place afin de pouvoir offrir une expérience de propriété complète aux propriétaires de Rivian, et ce, dès le premier jour. » Le site Web de Rivian répertorie 19 centres de service à travers les États-Unis. Les consommateurs qui se trouvent à proximité de ceux-ci ont plus de chances de recevoir leurs commandes plus rapidement.

La patience sera donc de mise pour ceux qui ont réservé un modèle. Rivian continue d’être une entreprise prometteuse et l’on ne peut que souhaiter qu’elle traverse la période actuelle afin de poursuivre par la suite sur sa lancée.

Plus il y a de modèles sur le marché, plus le consommateur est gagnant.