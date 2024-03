La vente de VÉ a franchi les 10 % au Canada en 2023

L’année dernière, 10,8 % des véhicules nouvellement immatriculés au Canada étaient des modèles dits à « zéro émission ». Il s’agit de la première fois que le cap des 10 % est franchi, si l’on se fie aux chiffres de Statistique Canada.

Un véhicule « zéro émission » est un produit qui est tout électrique, ou qui profite d’une configuration hybride rechargeable.

Au cours du dernier trimestre de l’année, c’était encore mieux alors que 12 % des consommateurs ont opté pour un modèle électrique.

En 2023, les véhicules dits « zéro émission » ont représenté 184 578 immatriculations, sur un total de 1,7 million.

Sans trop de surprises, près de la moitié des véhicules électriques ont été enregistrés soit au Québec, soit en Colombie-Britannique. Au Québec, on parle de 77 083 véhicules, alors qu’en Colombie-Britannique, ce sont 42 611 unités. Ironiquement, en Ontario, où seule la subvention fédérale peut s’appliquer, on a enregistré 49 803 transactions.

Si le nombre absolu de ventes de véhicules électriques est plus élevé au Québec qu’en Colombie-Britannique, c’est à ce dernier endroit que le pourcentage a été le plus élevé en 2023 avec 20,2 %. Il a été de 18,6 % au Québec et de 7,4 % en Ontario. Au début de la présente année, le pourcentage est passé à plus de 20 % au Québec également.

Mazda CX-90 PHEV 2024 Photo : D.Boshouwers

Les PHEV en hausse

Autres chiffres intéressants, les véhicules tout électriques ont représenté 75,6 % des ventes de modèles « zéro émission », contre 24,4 % pour les véhicules hybrides rechargeables. Ces derniers ont cependant connu une plus importante progression en 2023, voyant leur popularité croître de 80,5 %.

On peut deviner que la plus grande disponibilité de ces derniers, par rapport aux dernières années, est venue jouer un rôle dans cette statistique.

De leur côté, les véhicules entièrement électriques ont vu leur croissance être de 41,5 % en 2023, par rapport à 2022.

On s’attend à ce que la croissance se poursuive en 2024. Reste à voir si le rythme va s’accélérer ou ralentir un peu.