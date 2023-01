Nouveau record de production chez Rivian en 2022

• Rivian annonce un record de production pour le dernier trimestre de 2022.

• La compagnie a assemblé 10 020 modèles d’octobre à décembre, soit 10 fois plus que lors de la même période en 2021.

• Rivian a produit 24 337 modèles en 2022, ratant de peu l’objectif de 25 000 qu’elle s’était fixée.

Les choses semblent tranquillement se placer chez Rivian en ce qui a trait au rythme de production. La compagnie naissante a vécu toutes sortes de problèmes depuis qu’elle a lancé l’assemblage de son premier modèle il y a une quinzaine de mois, mais on sent que tranquillement, le rythme souhaité s’installe.

Le site Insideevs rapporte que la compagnie a une fois de plus augmenté sa production trimestrielle lors du quatrième exercice de 2022. Au cours de cette période, la forme a produit 10 020 modèles à son usine de Normal, en Illinois. C’est 2657 de plus qu’au troisième trimestre, une hausse de 36 %. Par rapport à l’année dernière, on parle d’une production qui a été multipliée par 10. La compagnie n’avait pondu que 1003 véhicules au quatrième exercice de 2021.

En ce qui concerne les livraisons, Rivian fait état de 8054 unités. Il s’agit d’une hausse de 1470 par rapport au troisième trimestre, soit 22 %. Il est donc clair que la production s’est accélérée plus rapidement que le rythme des livraisons. Il y a un an, Rivian remettait les clefs de 909 unités à ses clients.

Photo : Rivian Rivian R1T

La compagnie produit deux modèles pour le grand public, rappelons-le, soit la camionnette R1T et le VUS R1S. Malheureusement, elle ne divulgue pas le nombre d’unités produites et livrées pour chacun. Le total de l’entreprise inclut aussi les fourgons EDV 700 pour Amazon. On peut clairement imaginer que la camionnette mène le bal, surtout qu’elle a été la première à se pointer sur le marché.

Raté de peu

Quant aux objectifs que s’était fixés l’entreprise pour 2022, elle les a presque atteints. Le seuil avait été fixé à 25 000 unités et c’est 24 337 modèles qui ont été fabriqués. On est un peu plus loin avec les livraisons qui ont totalisé 20 332 exemplaires.

Si le rythme de production actuel se maintient et augmente un peu en 2023, la firme pourrait livrer entre 40 000 et 50 000 modèles au cours de la prochaine année. On va commencer à en voir sur les routes, surtout qu’après avoir vu le marché américain être servi en premier, plusieurs clients canadiens vont commencer à recevoir leur véhicule.