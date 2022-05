L’arrivée de plus en plus de modèles électriques sur le marché commence à avoir un effet sur les consommateurs et de plus en plus de gens se sentent prêts à effectuer la transition. Ajoutez à cela des prix de l’essence indécents et vous avez là les ingrédients pour que les véhicules électriques connaissent leur meilleure année à ce jour, et de loin.

Les résultats des immatriculations de véhicules au premier trimestre de l’année aux États-Unis sont là pour le prouver. Et si l’on vous parle du marché américain, c’est parce qu’il est majeur et que lorsque la demande est présente là-bas pour un produit, cela a un effet direct sur ce qui nous est proposé.

Quant à ces immatriculations, ils ont été en hausse de 60 % lors du premier trimestre de l’année en ce qui a trait aux modèles tout électriques. En tout, 158 689 nouveaux véhicules ont été immatriculés. Cela représente 4,6 % de tous les produits dits légers au pays.

Photo : Tesla Tesla Model 3

On pourrait croire que c’est en raison de l’arrivée de nouvelles créations, mais ce n’est que partiellement vrai. Si les nouveaux produits attirent une nouvelle clientèle, ceux déjà présents sur le marché, dont les propositions de la famille Tesla, demeurent très populaires. En fait, Tesla demeure loin devant ses rivaux dans l’univers du véhicule électrique avec des parts de marchés de 71 % en ce qui a trait aux immatriculations (on parle de 65 % de parts pour tout le marché du véhicule électrique).

En fait, 4 des modèles électriques les plus vendus parmi les 10 premiers sont les vedettes de la famille Tesla.

Assurément, Tesla perdra des parts de marchés au fil des prochaines années, simplement parce que les autres constructeurs vont inonder le marché de nouveaux produits. N’empêche, la firme californienne est toujours en avance sur ses rivaux et devrait le demeurer pour de nombreuses années à venir.