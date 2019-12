Un rayon de braquage serré, vous dites? Rivian a confirmé le jour de Noël via son compte Twitter que la nouvelle camionnette R1T entièrement électrique actuellement à l'essai sera dotée de la fonction de virage à 180 degrés qui permettra aux conducteurs d’effectuer un « tank turn », ou de changer de direction complet tout en restant en place.

Les conducteurs qui souhaitent effectuer un virage de 1980 degrés sans avoir à avancer ou reculer et à tourner la roue pourront ainsi le faire, le camion faisant tourner les roues gauche et droite simultanément mais dans des directions opposées. Cela est possible, dans le cas du R1T, parce que le pick-up fonctionne avec quatre moteurs électriques distincts affectés à chaque roue. Il suffit d'un peu de code supplémentaire pour permettre la manœuvre.

En théorie, puisque le VUS R1S de Rivian fonctionne avec la même configuration de transmission, ce futur modèle pourrait aussi bénéficier de la fonction de virage à 180 degrés.

Cette annonce ne s’avère pas une surprise totale, puisqu'en octobre 2018, Rivian avait déposé une demande de marque de commerce pour les termes Tank Turn et Tank Steer.

Afin d'éviter que les citadins ne s'excitent trop à l'idée de tourner leur R1T au milieu des intersections du coin ou dans le stationnement du Walmart le plus proche, Rivian prévient que le système n’est absolument pas conçu pour permettre ce type de manœuvre sur chaussée sèche, et que de se mettre à faire des beignes sur l’asphalte pourrait bien « casser de choses » dans la camionnette.